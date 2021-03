Pioli presenta Milan-Udinese: "Rebic sta bene, credo giocherà dall'inizio"

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa: "Romagnoli? Nessuna bocciatura. Se guarderò Ibrahimovic a Sanremo? No, vedrò Juventus-Spezia".

I tre punti conquistati all'Olimpico contro la Roma hanno riportato il sorriso a metà tra le fila del Milan, rimasto orfano sia di Calhanoglu che di Ibrahimovic per infortunio: per i rossoneri, comunque, non c'è il tempo di rifiatare. Prossima avversaria l'Udinese di Gotti, rivitalizzata dall'importante successo imposto alla Fiorentina domenica pomeriggio: giornata di conferenza stampa per Stefano Pioli.

"All'andata l'Udinese ci ha messo in difficoltà. Servirà una grande prestazione - le parole del tecnico emiliano - Romagnoli ancora fuori? Ho ha fortuna di avere un'ampia scelta. Domattina proveremo la formazione titolare e lì sceglierò chi sta meglio. Leao? Voi siete bravi a trovare negatività, ma solo qualche settimana fa parlavamo di lui come di un giocatore decisivo. Domani avrà la possibilità di partire dall'inizio".

L'Inter è rimasta a +4 dopo le partite di domenica, ma il Milan continua ad accarezzare l'idea di poter vincere lo Scudetto.

"Noi dobbiamo fare la corsa soltanto su noi stessi, cercare di vincere più partite possibili, giocare il nostro calcio. Ora arriva il momento cruciale della stagione. Rimaniamo concentrati e proviamo ad ottenere il massimo fino alla sosta, poi vedremo in quale posizione saremo".

Contro l'Udinese, e non solo, mancherà Zlatan Ibrahimovic. Che intanto, a partire da questa sera, sarà ospite al Festival di Sanremo.

"Il fatto che la squadra abbia fatto bene anche senza di lui dimostra le qualità che abbiamo. Se lo guarderò questa sera a Sanremo? No, stasera guarderò sicuramente Juventus-Spezia. Purtroppo Sanremo finisce troppo tardi per me...".

Quindi, ecco il capitolo formazione. Con un annuncio importante: Rebic ha recuperato.

"Romagnoli? Nessuna bocciatura. Ho parlato con lui, non è importante avere sempre le stesse idee ma il rispetto. Rebic sta bene, penso che domani potrà giocare dall'inizio. Le sue caratteristiche ci servono molto, non abbiamo dubbi sulle sue qualità. Mandzukic e Bennacer? Per tutta questa settimana lavoreranno a parte, mi auguro che la prossima possano essere a disposizione".

Vincendo a Roma, il Milan si è lasciato alle spalle le sconfitte contro Spezia e Inter.