Pioli presenta Milan-Napoli: "Credo recupereremo Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic"

Stefano Pioli parla in conferenza alla vigilia di Milan-Napoli: "Gli azzurri sono tra le più forti del campionato. Calabria e Romagnoli in dubbio".

La vittoria di Verona, il pareggio di Old Trafford, ora il Napoli: il Milan vive un periodo molto delicato con diversi problemi di infortuni, che Stefano Pioli sta riuscendo a gestire. In conferenza stampa l'allenatore rossonero presenta il posticipo contro i partenopei, in programma domani sera alle 20.45.

"Il Napoli è una delle squadre più forti del campionato. Gli infortunati? Calabria e Romagnoli sono acciaccati ed entrambi in dubbio per domani, anche se Alessio si è allenato con la squadra. Credo che recupereremo Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic. Per Ibrahimovic, Mandzukic e Bennacer invece dovremo aspettare la prossima settimana".

Nello scorso weekend non è cambiato nulla: l'Inter ha vinto e il Milan pure. E così la distanza dal primo posto nerazzurro è rimasta di 6 punti.

"Noi dobbiamo focalizzarci solo sulle nostre partite e soprattutto su quella di domani. Mancano ancora 12 partite, non possiamo fare conti, ma solo a vincerle tutte da qui alla fine".

Quale ricetta ha utilizzato Pioli per riportare il Milan ad alti livelli dopo i ko con Spezia e Inter?

"Il lavoro, la convinzione nelle nostre qualità. Non possono essere due sconfitte a far dimenticare a una squadra come gioca, come sta in campo. Il nostro gioco ci ha permesso di essere la sorpresa del 2020. Dovevamo soltanto rivedere alcune situazioni, ma la fiducia non ci è mai mancata".

Il Milan sembra essere passato da una condizione di Ibra-dipendenza a una di Pioli-dipendenza.

"Ma Ibrahimovic è dipendente dal nostro gioco, anche se è il nostro faro. I leader nella nostra rosa sono tanti. I complimenti della proprietà? Sempre dopo le vittorie, è molto vicina".

I complimenti li fa anche Pioli. Ai propri giocatori, però.

"Leao? Ha gli atteggiamenti giusti. Sacrificio, lavoro. L'anno scorso aveva poca continuità, quest'anno è migliorato. Il goal arriverà. Meité è cresciuto tanto, all'inizio giocava a ritmi più bassi rispetto ai compagni, arrivava da un sistema di gioco completamente diverso. Saelemaekers e Castillejo? Stanno dando entrambi un ottimo contributo, ma possono fare meglio. Kessié? Può fare tutto e ha l'età per crescere ancora. Sta diventanto un calciatore veramente importante".

Domani il Milan sfiderà Rino Gattuso, personaggio che nella storia rossonera ricopre un ruolo particolare.