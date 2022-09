Stefano Pioli in conferenza stampa: "Se giochiamo al nostro livello possiamo vincere ovunque. Caso VAR? Spiazzante, si trovino soluzioni".

Dopo il pareggio all'esordio contro il Salisburgo, il Milan si rituffa in Champions League. Alla vigilia della gara contro la Dinamo Zagabria, in programma mercoledì sera alle 18.45, tocca a Stefano Pioli presentarsi in conferenza stampa.

"Se giochiamo al nostro livello abbiamo ottime possibilità di vincere sia in Serie A che in Champions League - le parole del tecnico rossonero - Dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità. Gli assenti? Non ci saranno Rebic e Origi, mentre Krunic è recuperato".

A proposito di Origi: le ultime notizie sono tutt'altro che rassicuranti.

"Non siamo preoccupati, siamo dispiaciuti per lui. Lo abbiamo voluto fortemente in estate e speriamo che possa tornare a disposizione dopo la sosta".

Un pensiero sul caos di domenica sera in Juventus-Salernitana.

"Quello che è accaduto è spiazzante. Poi è facile puntare il dito: vanno trovate delle soluzioni perché ci possa essere una migliore decisione finale".

Di nuovo sulla partita contro la Dinamo Zagabria.

"Partita importante, ma non è ancora decisiva. L'anno scorso abbiamo vinto per la prima volta alla penultima giornata e potevamo passare il turno.

Occhio ai croati, in campionato hanno una media di tre reti a partita. Sono tecnici e veloci. Col Chelsea hanno giocato in maniera diversa, in contropiede. Sono una squadra difficile da superare".