Pioli presenta Milan-Cagliari: "La gara di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale"

Il tecnico rossonero ha presentato la sfida contro i sardi che potrebbe valere il ritorno in Champions. Sul ko di Ibra: "Tornerà al 100%".

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Cagliari. Match in programma domani sera in posticipo a San Siro e che potrebbe consegnare ai rossoneri la matematica certezza del ritorno in Champions League.

L'obiettivo Champions è davvero vicino per il Milan:

"Siamo concentrati e motivati, la gara di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale e portarci ad un risultato importantissimo. Manchiamo in Europa da tanto e questo aumenta l'attesa e le aspettative. Siamo in un top club, sappiamo di averla preparata bene e che di fronte avremo una squadra disposta a tutto pur di salvarsi".

Gli esami di Ibrahimovic sono la notizia del giorno:

"Abbiamo ricevuto la notizia migliore che potevamo avere, il problema non interessa il legamento ma si tratta di una terapia conservativa che permette a Zlatan di tornare al 100% la prossima stagione, dopo la visita era sicuramente più sereno".

La partita di Torino ha evidenziato il grande approccio da parte dei calciatori entrati a gara in corso:

"Come sono entrati mercoledì sera Leao, Meite e Krunic sono stati determinati nel chiudere la partita e nell'aiutare la squadra, deve essere questo il nostro modo di operare. Pure domani sera i cambi potrebbero essere determinanti, anche perchè sarà la terza partita in 8 giorni".

La crescita di Dalot è costante:

"Diogo è un professionista eccezionale, facile dare i meriti dei nostri risultati a chi viene impiegato più spesso, ma è merito di chi viene impiegato meno perchè non hanno mai fatto mancare il loro apporto quotidiani, Diogo è uno di questi e sta crescendo molto".

Chiusura, infine, su Leao: