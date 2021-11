Pioli polemico: "Il Porto ha giocato per due volte un giorno prima di noi"

Altra delusione. La quarta per il Milan nelle prime 4 giornate del girone di Champions League. E ancora una volta Stefano Pioli, dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Porto, è costretto a parlare di un'occasione sprecata da parte dei suoi ragazzi.

Sul secondo tempo non posso dir niente. Dispiace non essere riusciti a vincere".

Questo Milan merita di qualificarsi?

Quindi, c'è spazio anche per una piccola polemica:

"Non l'ho detto prima della gara, perché noi pensiamo sempre a giocare la migliore partita, però il Porto per due volte consecutive ha giocato un giorno prima di noi. Se hai 7/8 giorni per recuperare, uno in più o uno in meno non fa differenza. Ma se ne hai 3/4, questo può fare la differenza".