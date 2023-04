Pioli perde Giroud: "Problema al tendine del polpaccio, niente Milan-Lecce"

Stefano Pioli presenta l'impegno di campionato contro il Lecce: "Ibrahimovic è convocato, Pobega ha preso una botta: vedremo".

Olivier Giroud salta Milan-Lecce: ad annunciarlo nella classica conferenza stampa di presentazione della partita è stato Stefano Pioli.

"Ha un problema al tendine del polpaccio - le parole del tecnico rossonero - e non ci sarà".

Pioli ha inoltre fatto il punto sugli elementi a disposizione e su quelli che, come Giroud, potrebbero saltare la sfida contro il Lecce:

"Ibrahimovic sarà convocato, anche se ha un'autonomia limitata. Oggi Pobega ha preso un colpo in allenamento: vedremo domani".

La momentanea restituzione dei 15 punti alla Juventus ha infiammato la corsa alla Champions:

"Le prossime due partite saranno fondamentali, e domani ci sarà un avversario che ci ha messo molto in difficoltà all'andata. La Juve? Possiamo rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. La Juve non ci condiziona. Certo, prima ci sarà una classifica definitiva meglio è per tutti".

Archiviato, almeno per ora il capitolo Champions, in attesa del doppio euroderby in semifinale:



"La Champions l'abbiamo chiusa in una stanza bliandata, ora riguarda il campionato. Dobbiamo spingere tanto, non vogliamo questa posizione in classifica".



La stagione di Mike Maignan:



"

Tutte le squadre importanti hanno dei campioni, e i campioni fanno la differenza. Mike è un campione in tutto, la sua importanza è rilevante. E' tra i più importanti della squadra".