Pioli perde Castillejo: "Affaticamento muscolare, non è convocato"

L'allenatore del Milan parla alla vigilia della sfida con l'Udinese: "Perché dovremmo pensare di rallentare? Questa mentalità non ci appartiene".

Il è la squadra più in forma in . La squadra rossonera guida la classifica del campionato e arriva anche dalla vittoria contro lo Sparta Praga in . Adesso tocca all' , per la , e Stefano Pioli parla in conferenza stampa presentando la sfida di domani.

"Stiamo vivendo un momento positivo - le sue parole - e bisogna sfruttare questo entusiasmo. Stupito? No, ho sempre avuto fiducia nei miei giocatori. Anche se difficilmente qualcuno avrebbe potuto pensare a risultati del genere. Ora la partita di domani è la più importante. Le partite non si vincono mai sulla carta".

Nonostante i risultati positivi, non sono pochi coloro che prevedono un calo del Milan nelle prossime settimane.

"A noi interessa dare il massimo in ogni partita, poi ognuno ha la sua opinione. Dobbiamo avere equilibrio e accettare le critiche, dimostrando di essere competitivi partita per partita. Rallentare? Questa è una mentalità che non ci appartiene, perché dovremmo pensarlo? Noi dobbiamo solo pensare di dare il massimo per ottenere un risultato positivo".

Gabbia, Hauge e soprattutto Donnarumma negativi al Coronavirus. E tra i convocati c'è pure Rebic. Ma nella lista manca Castillejo e Pioli rivela il motivo.

"Rebic ha fatto bene gli ultimi due allenamenti, ma partirà dalla panchina. Gabbia non sarà a disposizione domani, spero lo sia col . Musacchio? Bisogna aspettare fino alla sosta. Castillejo invece ha avuto un affaticamento questa mattina, meglio non rischiare considerati i tanti impegni".

Capitolo Scudetto: una parola che potrebbe diventare sempre meno proibita nell'ambiente Milan.