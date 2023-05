Pioli perde altri due titolari: Milan a La Spezia senza Messias e Krunic

Il tecnico rossonero non avrà a disposizione altri due titolari in vista della sfida contro lo Spezia: oggi ancora differenziato per Leao.

Giornata di viglia per il Milan, che domani affronterà in trasferta lo Spezia. In vista della sfida in programma domani alle 18 al Picco, la squadra rossonera si è allenata a Milanello questa mattina.

Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli in vista del match di domani, un'altra tappa fondamentale nella corsa verso il 4° posto che vale la qualificazione nella prossima Champions League.

Come riferisce Sky Sport, non prenderanno parte alla trasferta in Liguria Rade Krunic e Junior Messias: entrambi non saranno convocati in via precauzionale.

Il brasiliano ha riportato un fastidio agli adduttori mentre l'ex Empoli è alle prese con una borsite al ginocchio.

Rafael Leao ha invece svolto lavoro differenziato: anche lui non ci sarà domani pomeriggio, nel match di campionato sul campo dello Spezia.

Tutto secondo programma per l'ex Sporting e Lille, che tra oggi e domani svolgerà anche una seduta di fisioterapia e cure. Il piano prevede il rientro in gruppo tra domenica 14 e lunedì 15 maggio, alla vigilia della gara di ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter.