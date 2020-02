Pioli pensa già al Derby: "Ottime possibilità per vedere Ibrahimovic contro l'Inter"

Il Milan senza Ibra si ferma in casa contro il Verona. Stefano Pioli ha commentato così il pari: "Abbiamo pagato i supplementari di Coppa".

No Ibra, no party. Il senza lo svedese si ferma in casa contro il : Calhanoglu risponde al vantaggio di Faraoni, ma non basta per riuscire ad allungare in classifiica per la corsa all' . Un solo punto e stop improvviso e inaspettato per i rossoneri.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Del resto nell'ultimo periodo il Milan aveva abituato i tifosi a continue vittorie in seguito all'arrivo di Ibrahimovic, ma senza la foga e la qualità dello svedese non si è andati oltre il pari in quel di San Siro. Ora per i rossoneri ci sarà la gara più importante di tutti: il Derby contro l' .

L'articolo prosegue qui sotto

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Una settimana alla sfida ai nerazzurri, per ora Pioli valuta la gara contro il Verona:

"Su atteggiamenti e sulla volontà non ci sono dubbi, abbiamo intrapreso la strada giusta. Abbiamo incontrato una squadra che sta molto bene e ci siamo creati difficoltà a vicenda. Ci è mancato il guizzo finale per andare in vantaggio".

L'Inter può rappresentare tanto in chiave Champions, distante appena sette punti:

"Siamo in un momento positivo e dobbiamo fare in modo che continui il più possibile. Sicuramente abbiamo pagato anche i supplementari di Coppa. Abbiamo giocato e commesso degli errori, ma abbiamo avuto lo spirito giusto".

Al Milan serve comunque Ibrahimovic, per forza di cose:

"Se ci sarà contro l'Inter? Mi auguro proprio di sì, ha avuto un affaticamento al polpaccio ad inizio settimana, poi c'è stata l'influenza. Ci sono ottime possibilità perché ci sia al derby".

Sembrava solo uno stop di pochi giorni, invece Ibrahimovic rimane il dubbio per la prossima gara: il Milan potrebbe essere costretto a fare a meno di lui anche per il Derby. Si vedrà.