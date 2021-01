Pioli non vuole scuse: "Calhanoglu e Theo? Voglio una squadra pronta a tutto"

Il chiuderà il 18esimo turno di , con il posticipo del lunedì sera contro il . Stefano Pioli conoscerà il risultato di tutte le altri pretendenti per lo Scudetto, a partire dal Derby d' di questa sera tra e .

L'allenatore rossonero ha parlato oggi come di consueto in conferenza stampa, partendo dalla positività al Covid di Theo e Calhanoglu.

" Le assenze di Calhanoglu e Theo sono assenze importanti , le criticità ci sono in questa stagione e lo sapevamo. Abbiamo bisogno di una squadra sempre pronta, con ragazzi pronti a tutto. Siamo stati bravi a raddoppiare sempre le energie in caso di difficoltà, sono sicuro che lo faremo anche domani.

Per fortuna del Milan e di Stefano Pioli, c'è però il ritorno di Ibrahimovic.

Non si sbottona Stefano Pioli sull'eventuale acquisto di Mario Mandzukic.

Mandzukic? Non voglio e non posso parlare di giocatori che non ho a disposizioni. Ho fiducia sulla società e sui dirigenti, lascio a loro il compito del calciomercato. So che se avranno la possibilità di completare la rosa, lo faranno".