Pioli non pensa allo Scudetto: "3-4 squadre hanno investito di più"

Il tecnico del Milan parla dopo il successo nel derby contro l'Inter: "Questo risultato non cambia nulla. Ibrahimovic? Il suo apporto è fondamentale".

Primo derby vinto, primo successo contro Conte. Una serata storica per Stefano Pioli. Lui, che dell' è sempre stato tifoso e ha ancora in mente quei pochi mesi trascorsi sulla panchina nerazzurra. Lui, che questa sera si ritrova ancora primo in classifica a punteggio pieno, ora a +5 sui rivali cittadini.

"Questo risultato non cambia nulla, lo avevo detto già ieri - le parole del tecnico del a 'Sky Sport' - Siamo stati bravi a soffrire, è una vittoria importante per i nostri tifosi. Il nostro cammino è ancora lungo, dobbiamo migliorare. Ibrahimovic? Era stanco, ha chiesto il cambio ma non l'ho ascoltato. Il suo apporto è fondamentale per noi".

Ha sorpreso la scelta di affidarsi dal primo minuto a Rafael Leão, decisivo con la sgroppata che ha consentito a Ibrahimovic di trovare il raddoppio.

"Noi abbiamo sempre giocato con un esterno di gamba a destra e un attaccante a sinistra. Questo è il nostro modo di giocare. Rischi? Sarebbero stati di più con l'Inter vicina alla nostra area. Noi cerchiamo sempre di fare la partita, non di subirla".

Milan a punteggio pieno, dunque. E qualcuno inizia già a sbilanciarsi parlando di possibile inserimento nella lotta per lo Scudetto.

"Mi piace pensare positivo, ma ci sono tre-quattro squadre che hanno investito di più. I nostri investimenti sono a lungo termine. Ci sono sette squadre ambiziose, quattro saranno felici e noi speriamo di essere tra quelle quattro. Per lottare per lo Scudetto bisogna alzare il livello: lo stiamo facendo ma un solo anno non può bastare".

Chiusura con Ibrahimovic, autore della doppietta che ha deciso il derby.