Pioli: "Non è un buon momento, voglio un Milan battagliero"

Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-SPAL parla del momento del Milan: "La classifica è quella che è".

Battere la per allontanare la crisi. Un in chiara difficoltà attende la visita degli emiliani nell'ultima gara che completerà la decima giornata di , in programma giovedì sera a San Siro.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Stefano Pioli, alla vigilia del match, ha preso la parola in conferenza stampa, commentando il momento della sua squadra e la classifica deficitaria.

"Il nostro non è un buon momento, ma abbiamo l’occasione per migliorare la nostra classifica e dimostrare di essere migliori di quanto visto in campo domenica scorsa. Bisogna far qualcosa di diverso per portare risultati. La classifica è quella che è, mancano 29 partite e c’è tutto il tempo per farlo".

Il tecnico rossonero ha anche parlato del rapporto con i giocatori e della determinazione che vuole vedere dalla sua squadra.

"Sto vicino ai giocatori e cerco di migliorarli, dobbiamo diventare squadra. Se i giocatori mi abbracciano o non mi abbracciano non mi importa niente, basta che vinciamo la partita. Voglio gente positiva, orgogliosa e arrabbiata, una squadra battagliera con lo spirito giusto. Questo è il momento della determinazione".

A Pioli afferma di non aver visto la squadra impaurita, ma soltanto una squadra che ha commesso troppi errori.

"Non ho visto una squadra impaurita, ho visto una squadra che ha fatto errori, ma non è stata inferiore all’avversario. Se qualcuno ha qualche timore, deve lasciarlo alle spalle".

Sostegno incondizionato anche per Suso, in un momento con grande difficoltà, e di Paquetà, che finora non è ancora riuscito a incidere come vorrebbe.

"Non ho dubbi che Suso sia un grande giocatore con grande qualità, non vanno fatte ricadere le responsabilità solo su di lui. A Lucas non manca la voglia, deve incidere di più nelle situazioni decisive".

Sia lo spagnolo che il brasiliano potrebbero essere titolari a San Siro contro la SPAL, match in cui mancheranno Rodriguez e Caldara con Bonaventura che potrebbe essere recuperato. Rimane anche il ballottaggio in attacco.

"Se oggi recuperiamo Bonaventura abbiamo tutti a disposizione, tranne Rodriguez e Caldara. Credo cambierò qualcosa, per avere una squadra brillante dal punto di vista fisico e mentale. Oggi farò le scelte. Piatek o Leao? Sono centravanti con caratteristiche diverse, possono anche giocare insieme e non è utopia. Kris sta bene e ha voglia di fare, da Rafael mi aspettavo di più domenica".

La costruzione di un sistema di gioco che possa funzionare arriverà e Pioli ha identificato gli errori, anche se Pioli insiste sul fattore della determinazione.