Pioli non chiude alla coppia Piatek-Ibra: "Si può fare, basta avere equilibrio"

Stefano Pioli ha alternato Piatek e Ibrahimovic nella prima dello svedese, ma in futuro non esclude la coppia: "C'è tanto da fare e migliorare".

Il inciampa in casa anche con la nel giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimovic a San Siro: lo 0-0 lascia l'amaro in bocca ai rossoneri e anche allo svedese, che è subentrato a Piatek al 55'.

Né Zlatan né il polacco ex sono riusciti a trovare la via del goal giocando da soli. Stefano Pioli potrebbe però pensare di schierarli insieme, come ha sottolineato a 'Sky Sport'.

"La coppia Ibra-Piatek credo che si possa fare. Basta mantenere gli equilibri di squadra. Vedremo, c'è tanto da fare perchè credo si possa fare meglio".

Per il debutto dello svedese comunque Pioli ha parole positive, nonostante secondo lui non sia stato sfruttato adeguadamente nei minuti finali.