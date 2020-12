Pioli sul Milan da Scudetto: "Come si fa a non considerare Juventus e Inter le favorite..."

Pioli dopo il secondo pareggio consecutivo: "E' un momento particolare perché mancano cinque titolari, ti limita un po' soprattutto nei cambi".

Secondo pareggio consecutivo per la capolista , che mantiene primato e imbattibilità grazie al 2-2 maturato in rimonta a Marassi contro il Genoa. Un risultato che Stefano Pioli accoglie con equilibrio, commentando la gara ai microfoni di Sky.

"Il Milan non molla mai, poi non possiamo sempre andare a mille all'ora, è stata una gara difficile anche per merito del e di qualche difficoltà del terreno".

Nonostante le assenze di Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Theo Hernandez, fermatosi per un leggero risentimento al flessore, il Milan ha risposto presente.

"Basta vedere la classifica e i risultati per capire che la qualità delle prestazioni è stata molto alta. Continuiamo a segnare due gol a partita, quindi proseguiamo a macinare gioco, ovviamente speriamo di recuperare al più presto tutti. Mancano due gare alla sosta, ora pensiamo a queste due partite per chiudere bene l'anno. La squadra ha certezze e valori, è un momento particolare perché mancano cinque titolari, ti limita un po' soprattutto nei cambi. Dobbiamo stringerci, recuperare energie.Spero di recuperare qualcuno per domenica, se così non sarà cosi chi giocherà darà il massimo. Lo hanno fatto anche stasera con qualche sbavatura, ma abbiamo lottato fino alla fine".

Dopo la dodicesima giornata il Diavolo è ancora al primo posto, ma Pioli continua a tenere ben chiaro in mente il vero obiettivo stagionale.