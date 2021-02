Pioli fiero del Milan: "Questi giocatori mi emozionano"

Stefano Pioli si gode il suo Milan: "Bello vedere questo senso di appartenenza, vogliamo dare soddisfazioni. A Milanello metto sempre musica...".

Il Milan è ai vertici della Serie A e rende fiero Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, a 'Radio 105', confessa la propria gioia per l'ottimo clima creatosi all'interno del gruppo.

"Mi emoziona quando vedo i miei giocatori dare il massimo e quando vedo l''unione per centrare l'obiettivo. Mi emoziona il loro atteggiamento, quando vedo giocatori che si stimolano, che si incitano. Lavoriamo sempre per avere delle soddisfazioni". "Quando vedo che c'è questo senso di appartenenza è bello, significa che abbiamo dei bei comportamenti, e soprattutto abbiamo passione. Un conto è fare il lavoro perché lo devi fare, un conto è perché vogliamo dare soddisfazioni".

"Siamo tra le squadre più giovani in Europa. Dall'esterno non si ha la percezione dei ragazzi che sto allenando: sono molto responsabili, ed è bello vederli arrivare a Milanello felici di allenarsi. Non c'è bisogno di stimolare nessuno, hanno voglia di stare assieme e hanno voglia che questa stagione diventi importante. Questo mi rende orgoglioso. Dentro lo spogliatoio ci sono caratteri forti, e i ragazzi sono molto bravi a seguire questi esempi".

Pioli svela un curioso aneddoto sulla sua giornata tipo al centro sportivo.

"Quando arrivo a Milanello la prima cosa che faccio è mettere la musica. Per me significa tanto, mi mette di buon umore. Non ho un genere preferito, ma mi piace tanto la musica italiana. La musica mi ha accompagna sempre".

Alla base dell'ascesa del Diavolo, c'è una filosofia ben precisa.