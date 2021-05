Il rimpianto di Pioli: "Non aver avuto Ibrahimovic ci ha penalizzato"

L'allenatore del Milan parla degli aspetti positivi della vittoria contro il Benevento: "Non abbiamo avuto timore di giocare la palla".

Il Milan torna a vincere e lo fa in modo convincente, contro il Benevento per due a zero e grazie alle reti di Calhanoglu e Theo Hernandez.

Stefano Pioli ai microfoni di DAZN, nel post-partita, parla sia dell'andamento della sfida contro il Benevento, sia degli aspetti positivi e negativi di questa sera:

"Credo che senza spirito di squadra non si vada da nessuna parte, tanto meno noi che non siamo così forti da non permetterci di non essere squadra dall'inizio alla fine. Stasera ho visto buoni segnali. Ma stasera abbiamo reagito dopo le due sconfitte, la squadra dimostrerà il suo carattere. Scelti da Goal Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN A livello mentale non è stata una preparazione semplice di questa partita, soprattutto in termini di classifica. Però non abbiamo avuto timori nel giocare il pallone e questo mi è piaciuto. Dobbiamo applicarci sempre come abbiamo fatto questa sera, l'obiettivo è essere più solidi quando gli avversari hanno la palla e sono vicini alla nostra area".

L'allenatore del Milan poi parla di due singoli nello specifico: Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu:

"Ibrahimovic? Stiamo parlando di un campione, che fa crescere anche il livello degli altri giocatori. Non averlo avuto per tanto tempo ci ha penalizzato. Calhanoglu? Non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale, lavora per la squadra, fa tanti inserimenti. Deve solo trovare più precisione negli assist e nei tiri. Sta trovando la fiducia".

Chiusura sulla vicinanza della dirigenza che il tecnico ha avvertito questa settimana: