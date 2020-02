Pioli rivela: "Kjaer e Ibrahimovic hanno l'influenza, difficile convocarli"

In conferenza stampa, Stefano Pioli annuncia le possibili defezioni di Kjaer e Ibrahimovic, ma anche di Krunic. Su Paquetá: "Nessun retroscena".

Concluso il mercato invernale, il torna a pensare al campo. Il prossimo avversario è il , che già all'andata aveva messo in difficoltà i rossoneri con un uomo in meno per quasi tutta la gara. Match, quello di domani, presentato da Stefano Pioli in conferenza stampa.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Lo spunto principale riguarda le probabili assenze di Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic: entrambi sono influenzati e non dovrebbero comparire nella lista dei convocati per la sfida col Verona.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Tra mercato e campo, ecco le dichiarazioni più importanti dell'ex allenatore della :

"Sono felice che il mercato sia finito. Questo mese è stato gestito bene, siamo rimasti concentrati sul nostro lavoro e ora mi ritrovo un gruppo coeso e compatto. Abbiamo inserito giocatori di qualità e personalità come Ibrahimovic, Kjaer ma anche Begovic".

"Paquetá? Non c'è nessun retroscena: è un giocatore del Milan e deve dare la propria totale disponibilità. Deve lavorare per farsi sempre trovar pronto".

"Kjaer e Ibrahimovic hanno l'influenza da due-tre giorni e sarà difficile riuscire a convocarli. E anche Krunic ha problemi: vedrò questa sera se convocarlo".