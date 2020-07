Pioli indica la via: "E' questo il Milan che avevo in mente"

Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Juventus: "Calhanoglu mi auguro possa giocare, Ibrahimovic deve aumentare il suo minutaggio".

Le vittorie contro e hanno restituito fiducia e consapevolezza all'ambiente : i ragazzi di Stefano Pioli sono più che mai lanciati nella corsa all' , ma a San Siro arriva la capolista , guidata dalle super giocate della coppia Dybala-Ronaldo.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore rossonero ha presentato l'anticipo del turno infrasettimanale:

"Giochiamo contro i migliori, stanno dimostrando da anni la propria supremazia. Questo è il Milan che avevo in mente, in passato non c'eravamo riusciti con la precisione e la continuità che stiamo avendo in queste partite. So di avere una squadra di qualità".

Pioli fa il punto anche sulle condizioni fisiche dei singoli, messi duramente alla prova in questi giorni di impegni ravvicinati.

"Mi auguro che possa salire il minutaggio di Ibrahimovic e il suo livello di prestazione, è il giocatore più forte che ho mai allenato sia a livello mentale che della presenza in campo. Calhanoglu? Oggi vedremo, gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi, si era contratto il polpaccio in seguito a un trauma, mi auguro che possa essere disponibile".

Preziosa anche la crescita di Kessié nel nuovo ruolo di mediano davanti alla difesa in un centrocampo a due:

"Ha le qualità per fare prestazioni importanti come quella fatta contro la Roma, mi aspetto continuità da lui, ci sta dando sicuramente un grande apporto e sta crescendo come condizione fisica, sembra non faticare. Bennacer? Ha avuto benefici dal fatto di avere un giocatore vicino, la sua crescita è costante".

L'attaccante più in forma in casa rossonera è sicuramente Rebic, che sta trovando la via del goal con grande facilità:

"In questo momento è fondamentale far sentire tutti importanti, vedremo domani se partirà dall'inizio o a gara in corso. Abbiamo accorciato la classifica, ma non siamo ancora contenti, l'atteggiamento di Rebic deve essere un esempio per tutti".

Pioli non pensa al futuro, l'ombra di Rangnick non spaventa l'allenatore del Diavolo: