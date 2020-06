Pioli conferma: "Ibrahimovic sta bene, possibile convocazione per SPAL-Milan"

Dopo la vittoria contro la arriva un'altra ottima notizia per il che a Ferrara potrà quasi certamente contare su Zlatan Ibrahimovic, almeno per la panchina.

A confermarlo è Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la .

Lo svedese si era infortunato prima della ripresa e ha saltato le partite contro e Roma, ma ora sembra pronto per rimettersi a disposizione in vista dell'infuocato finale di stagione.

Pioli poi si è soffermato sull'importanza dei cinque cambi e sull'ottimo impatto di Paqueta e Saelemaekers subentrati contro la Roma.

"Sarà normale fare dei cambi. Non posso pensare scendano in campo sempre gli stessi undici. Comincia il periodo complicato ora, scendiamo in campo spesso, dobbiamo abituarci a cambi di partita in partita. Voglio una squadra mentalmente pronta, quindi qualche sostituzione potrà esserci. Saelemaekers? A me piace molto la mentalità che c’è all’estero, come in . Non conta il ruolo, ma saper stare in campo e lui ce l’ha. È duttile, dinamico, tecnico: deve provare a essere meno frenetico nelle scelte di gioco, più lucido, ma è giovane e ha tempo”.