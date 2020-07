Pioli ha trasformato il Milan durante lo stop: 28 reti in 10 gare, come nelle prime 26

Il tecnico rossonero è riuscito a riportare il Milan nelle posizioni di testa grazie sopratutto ad un attacco finalmente con grandi numeri.

Era una gara difficile, visto l'avversario di fronte al suo . Pioli l'aveva evidenziato alla vigilia della gara. Alla fine i rossoneri sono riusciti ad ottenere un punto contro l'Atalanta, non abbastanza però in virtù del testa a testa con la per qualificarsi al quinto posto della .

Con la Roma favorita nel match casalingo contro la , i rossoneri sembrano essere più vicini ai playoff di rispetto ai gironi, visto il punto di vantaggio dei giallorossi e la gara in più da giocare. Ancora tutto da scrivere, ma possibilità ridotte. Eppure contro l' sarebbe potuta anche andare peggio, visto il pareggio di Zapata dopo il vantaggio di Calhanoglu e il rigore parato da Donnarumma.

Pioli, al termine della gara, ha applaudito i suoi, evidenziando di dover guardare solamente al suo Milan, consapevole però che sarà Roma-Fiorentina a dare importanti indicazioni sul futuro rossonero in Europa, che potrebbe iniziare prima del previsto con i preliminari di settembre.

Il Milan è comunque riuscito a rinascere nella seconda parte di stagione con una cavalcata importante, sopratutto grazie all'attacco: il team rossonero ha infatti segnato 28 reti in 10 partite di Serie A dopo il ritorno in campo, esattamente le stesse realizzate nelle prime 16 gare.

Grazie a tali numeri e alla possibilità di giocare l'Europa League, Pioli sarà sulla panchina del Milan anche nel 2020/2021: a settembre, per Serie A e campo continentale, niente Rangnick, ma l'attuale mister rossonero a guida il rinato Calhanoglu e chissà, Ibrahimovic.