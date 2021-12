Pioli ha la febbre: salta la conferenza alla vigilia del match con l'Udinese

Nell'anticipo serale di sabato, il Milan affronterà l'Udinese alla Dacia Arena per provare a conservare il primato in classifica conquistato nell'ultimo turno. Non ci sarà, però, la proverbiale conferenza stampa della vigilia.

Il tecnico Stefano Pioli, infatti, ha la febbre e quindi non interverrà in quel di Milanello per rispondere alle domande dei giornalisti. Misura necessaria per non compromettere la sua presenza in panchina in quel di Udine.

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan torna a focalizzarsi sull'obiettivo Serie A, unico obiettivo rimasto in parallelo alla Coppa Italia che vedrà i rossoneri impegnati da gennaio.

Il Diavolo si è riappropriato della vetta del campionato nell'ultimo turno grazie al successo interno contro la Salernitana e approfittando del passo falso del Napoli contro l'Atalanta.

Una combinazione di risultati che ha permesso a Ibrahimovic e compagni di tornare a guidare la classifica con un punto di vantaggio sull'Inter, tre sui partenopei e quattro sui bergamaschi.