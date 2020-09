Pioli frena sul mercato del Milan: "Si scrivono tante cose..."

Stefano Pioli promuove i giovani dopo Milan-Monza: "Non c'è preclusione su nessun giocatore, sono giovani ma se son bravi devono giocare".

Il batte in amichevole il Monza in un importante test in vista del preliminare di contro lo Shamrock, Stefano Pioli ha fatto il punto della situazione affrontando anche il tema mercato.

Soddisfatto l'allenatore rossonero al termine dei novanta minuti, come riferito ai microfoni di 'Milan Tv':

"Ci portiamo a casa un minutaggio importante per tanti giocatori. Preparazione molto stretta con il turno preliminare che si avvicina. Non abbiamo avuto infortuni, abbiamo avuto anche un discreto ritmo. Dobbiamo essere molto concentrati, avrò la squadra completa solo qualche giorno prima del 17".

Pioli mette in guardia i suoi in vista della sfida contro lo Shamrock, che è decisamente più preparata dal punto di vista atletico:

"Troveremo una squadra che sta meglio di noi fisicamente, dovremo essere preparati dal punto di vista mentale. Cerchiamo di giocare spesso anche in allenamento, fra 10.11 giorni non potremo essere al massimo ma cercheremo di essere al meglio per una sfida non semplice”.

I giovani hanno deciso la gara contro il Monza, Pioli si dichiara pronto a lanciarli stabilmente nelle rotazioni:

"Sono giovani ma se sono bravi devono giocare. Dipende dalle loro prestazioni, le qualità ci sono ma bisogna dimostrarle con continuità e tenacia. Roback e Kalulu? Bisogna andare con cautela, è importante che dimostrino una certa attitudine. Devono ancora dimostrare tante cose".

Sul fronte mercato invece Pioli non si sbilancia, sono ancora tanti i nomi accostati alla causa rossonera: