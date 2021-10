Pioli esalta il gruppo Milan: "Questa squadra crede in quello che fa"

Stefano Pioli si gode la vittoria del suo Milan, capace di ribaltare il doppio svantaggio in casa contro il Verona e di centrare il settimo successo in otto partite di campionato.

Da 0-2 a 3-2. Il carattere del Milan è emerso come fattore determinante nel match contro il Verona:

"Questa squadra crede in quello che fa e ci mette tutto per ottenere il massimo. Il Verona ha fatto meglio di noi nella prima parte di gara, ma all'intervallo ho visto gli sguardi giusti nei miei giocatori e c'era la convinzione che la partita fosse lunga e che potessimo recuperarla. Ho detto ai ragazzi che se avessimo alzato qualità e ritmo delle giocate potevamo creare le situazioni giuste per fare un grande secondo tempo".