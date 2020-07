Pioli entusiasta per il rinnovo col Milan: "Fatico a non pensarci, è quello che desideravo e speravo"

Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia della gara contro l'Atalanta: "Siamo cambiati molto dall'andata, siamo un altro Milan".

Niente Rangnick per il . Alla fine l'ottimo lavoro di Stefano Pioli nel post lockdown ha portato la società rossonera a confermare il suo attuale allenatore anche per la prossima annata. Qualcosa che l'ex tecnico di e ha cercato per mesi, in mezzo a tutte le voci senza controllo.

Qualificatosi all' , il Milan aspetta ora di capire se giocherà i gironi insieme al , oppure dovrà iniziare dai preliminari: duello con la a distanza che riparte dal big match contro l' , con la Dea decisa ad ottenere il secondo posto in classifica.

Alla vigilia della gara, Pioli ha ovviamente commentato il rinnovo di contratto:

"Fatico a non pensarci, è quello che desideravo e speravo. Ma domani è una partita importante per il nostro futuro, devo rimanere concentrato su questa stagione e solo poi penserò alla prossima".

Ora però, c'è da pensare all'Atalanta:

"Vogliamo che questo periodo continui il più a lungo possibile. L'Atalanta è primo in quasi tutte le statistiche del campionato, ma noi stiamo bene e vogliamo fare una grande partita".

L'andata, con il Milan battuto 5-0, è stato uno dei punti più bassi della storia rossonera:

"Siamo cambiati tanto. Hanno segnato grandi goal, ma noi eravamo ancora all'inizio del percorso di crescita. Abbiamo cambiato modo di giocare e sono arrivati giocatori importanti, siamo un altro Milan".

"Con i tifosi allo stadio saremmo ancora più forti, loro ci hanno sostenuto nelle difficoltà. Non è facile aiutarci quando la classifica non rispecchia il blasone del club, non vedo l'ora di avere tutti i nostri tifosi. In undici siamo forti, ma in 12 ancora di più".

Per qualcuno la mancanza di tifosi è stata l'arma in più di questo Milan: