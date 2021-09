Pioli dopo il k.o. con l'Atletico: "C'è delusione, l'arbitro non è stato il migliore in campo"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha analizzato così la sconfitta casalinga contro l'Atletico Madrid.

Mastica amaro Stefano Pioli dopo la sconfitta del Milan per 1-2 contro l'Atletico Madrid, come traspare dal modo in cui ha analizzato il match ai microfoni di 'Sky'.

Un'intervista che parte proprio dalla delusione per aver mancato per un soffio quantomeno un pareggio, che sarebbe stato importante per i suoi ragazzi.

"C'è delusione, perché eravamo vicini ad un risultato importante contro una squadra forte. Sul primo goal potevamo fare meglio: dispiace perché i ragazzi hanno fatto uno sforzo notevole e uscire con una sconfitta ci complica il girone".

La partita di questa sera, a detta di Pioli, ha lanciato un messaggio importante sullo status attuale della sua squadra.

"La gara ci ha detto che ci stiamo, ma ci manca quel tassello che fa la differenza. Bisogna stare sul pezzo, con intelligenza e lucidità. Abbiamo giocato un gran calcio per mezz'ora, poi abbiamo patito l'inferiorità numerica. È un peccato per i tifosi e per i giocatori, che hanno dato tutto. Abbiamo giocato meglio di un avversario più forte: questo ci deve dare consapevolezza per le prossime gare, ma anche far capire che dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per far bene a questi livelli".

Una chiusura sugli episodi arbitrali, parte determinante del match di San Siro.

"Sul rigore sembra che l'avversario tocchi prima, forse Kalulu è stato un po' scoordinato. per quanto riguarda il fallo di Kessie, credo che fosse eccessivo dare il secondo giallo dopo mezz'ora. Sicuramente l'arbitro non è stato il migliore in campo".

Pioli dunque si rammarica ma guarda avanti, perché il suo Milan può ancora crescere molto pur avendo già dato delle dimostrazioni anche in ambito europeo.