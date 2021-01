Pioli difende Ibrahimovic: "Non è certamente razzista, mettiamo un punto"

L'allenatore del Milan in conferenza stampa alla vigilia del Bologna: "Bennacer e Mandzukic? Se si alleneranno in gruppo oggi, saranno convocati".

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter e la precedente sconfitta in campionato contro l'Atalanta, il Milan ha assoluto bisogno di tornare alla vittoria e dovrà farlo in trasferta contro il Bologna, sabato alle 15.

Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa, come di consueto. Si parte dal momento e dalla sfida al Bologna.

"Non dobbiamo guardare indietro, ma solo avanti. Pensiamo alla prossima partita che sarà difficile. Il Bologna gioca un calcio intenso, servirà una grande prestazione per vincere. Abbiamo fatto finora un ottimo percorso. Abbiamo 18 punti in più di un anno fa. Siamo arrivati a 16-17 da Juve e Inter nell'ultimo campionato, quindi il gap c'è.

Tornando alla lite tra Ibrahimovic e Lukaku, Pioli non si sbilancia, ma difende lo svedese dagli attacchi razzisti e chiede di andare avanti.

"Con Ibrahimovic non ci siamo detti niente di particolare, se possibile ha bisogno di questi momenti per trovare ancora più determinazione di quella che ha già. Non è bello quello che è successo. Non lo giustifico ma sono cose che possono capitare in campo. Ibra non è certamente un razzista, ora mettiamo un punto su questa vicenda".

Pioli, nonostante la sconfitta contro l'Inter, ha voluto elogiare la prestazione di Fikayo Tomori, al suo debutto.

"Tomori l'ho visto molto bene, è entrato in una partita molto complicata ma ha dimostrato grandi caratteristiche e qualità. Si è presentato bene, fisicamente e tecnicamente".

Sulla situazione di alcuni giocatori infortunati, e di altri in ripresa, questo è il pensiero del tecnico del Milan.