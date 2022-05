Pioli difende Brahim: "Voglio che resti, in Champions puntiamo agli ottavi"

L'allenatore del Milan: "Theo tra i migliori al mondo, Asensio gran giocatore. Kessié? Grande giocatore e persona, spero di batterlo in Champions".

"È stato fantastico. Vincere lo Scudetto è una delle cose più belle che ti possono capitare. Vedere i nostri tifosi felici è stata la cosa più gratificante".

Stefano Pioli si gode il trionfo. A pochi giorni dalla vittoria dello Scudetto, l'allenatore del Milan ha commentato il primo successo in carriera in una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo 'AS'.

Il Diavolo ha sempre puntato al titolo, ma nella stagione ci sono stati due momenti decisivi secondo Pioli:

"Ci abbiamo sempre creduto, ma ci sono due partite chiave. La rimonta nel derby e la vittoria allo scadere contro la Lazio. Vincendo le ultime sei partite, pur avendo una calendario peggio (rispetto all'Inter, ndr), abbiamo dimostrato la nostra forza mentale".

Pioli conferma quanto detto qualche settimana fa su Theo Hernandez, ovvero che può diventare il miglior esterno del mondo.

"È stato spettacolare... E raro. Il goal con l'Atalanta? Se guardi l'azione, avrebbe potuto fare mille altre cose. Avrebbe potuto passare la palla prima, chiedere aiuto a un compagno di squadra, tirare prima, tutte cose probabilmente giuste. Ma Theo è come l'ira di Dio, ha una forza e una determinazione incredibili. Quest'anno è diventato un giocatore più completo e per lui è stato bello essere convocato con la Francia, perché significa aver raggiunto un livello elevato. È già uno dei migliori terzini al mondo, ma credo che abbia ancora margini di miglioramento".

A proposito di Francia, l'ex Real Madrid è in compagnia nella rosa rossonera di molti connazionali (Maignan, Kalulu, Bakayoko, Giroud).

"I francesi hanno una caratteristica peculiare: in campo non si arrendono mai, danno tutto. E quando lavoro con persone del genere, mi sento bene. Hanno alzato il livello della squadra".

Al contrario di molti suoi compagni, Brahim Diaz ha chiuso la stagione sottotono con un rendimento al di sotto delle aspettative.

“Molti dimenticano che è ancora giovane e che è stata la sua prima esperienza da titolare in una grande squadra. È successo anche a Tonali un anno fa, può capitare che una pressione così importante porti ad alti e bassi. È iniziata alla grande, concordo, poi gli infortuni e il covid gli hanno tolto la fiducia, e forse ci ho messo del mio con qualche decisione. Sono sicuro, però, che sia un grande calciatore, con qualità enormi e molto utile per il nostro modo di giocare. Se voglio che rimanga? Sì, naturalmente”.

Pioli strizza l'occhio a Marcos Asensio del Real Madrid:

"È un grande giocatore, ma è del Real Madrid e sono troppo contento dei miei per parlare degli altri”.

Tra le peculiarità del Milan targato Stefano Pioli c'è quella di aver giocatori giovani, di cui molti al primo trionfo in carriera:

"L'idea del club era di provare a vincere con i giovani, e ci ha sostenuto nel lavoro. Sanno che se si lavora con i giovani ci vuole tempo, ma siamo arrivati a questo risultato perché persone come Zlatan, Giroud, Maignan e Florenzi sono stati un riferimento per i più piccoli. C'era un mix perfetto, empatia tra tutti, e questo ci ha fatto dare più del 100%".

Nell'intervista si parla anche della gestione di calciatori destinati all'addio. Dopo Donnarumma e Calhanoglu è toccato a Kessié:

"Come si gestisce? Guardando solo quello che dice il campo. Non ho mai visto nessuno di loro essere superficiale. Ho visto un'attenzione enorme, una professionalità e la voglia di dimostrare di essere bravissimi. Hanno funzionato benissimo ed è per questo che auguro loro sempre il meglio, proprio come lo auguro a Franck. È un ragazzo che ha dimostrato di essere un grande giocatore e una grande persona, lavorando sempre con il sorriso. Spero che vada tutto bene per lui, al Barça o ovunque, tranne se ci incontriamo in Champions League. Spero di batterlo lì".

Dopo l'eliminazione nella passata edizione nella fase a gironi, Pioli fissa l'obiettivo in vista della prossima Champions League:

"Sicuramente ci si aspetta una squadra più forte. Le partite di quest'anno ci hanno insegnano molto, inoltre siamo in prima fascia. Siamo cresciuti in valore ed esperienza, giocheremo questa competizione con l'idea di qualificarci (agli ottavi, ndr)".

Nell'intervista si parla anche del livello della Serie A e del tempo effettivo nel calcio, una battaglia portata avanti da Pioli.

"Il livello sale grazie alle squadre piccole, che stanno sviluppando un calcio più intenso e offensivo. Dovremmo avere meno pause durante il gioco, meno tempo perso. In Europa l'intensità è maggiore e la paghiamo. Poi c'è una differenza di investimenti e questo è un peso inevitabile".

"Succede già in molti altri sport. Non accetto che mi venga detto che poi c'è il recupero, perché se non intervieni quando una squadra perde tempo, allora togli intensità al gioco. Sarebbe una regola che porterebbe benefici, in particolare in Italia".