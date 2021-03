Pioli contro Solskjaer? No: "Ero arrabbiato con il suo assistente"

Il tecnico non ha preso bene le perdite di tempo da parte dell'assistente di Solskjaer: "Non capiterà più, mi spiace".

Non solo i discorsi riguardanti l'eliminazione subita a San Siro. A proposito di Milan-Manchester United si è parlato tantissimo anche del battibecco tra Stefano Pioli e la panchina dei Red Devils al termine del match vinto 1-0 dal team britannico che ha condannato i rossoneri.

Inizialmente sembrava che Pioli avesse reagito malamente ad una frase del collega Solskjaer dopo il fischio finale. Il tecnico del Milan, però, si era innervosito per le perdite di tempo nei minuti finali da parte dell'assistente del norvegese, McKenna, e alla frase 'You're a good team' dello stesso, ha reagito prontamente:

"Good team un cazzo, somaro. Good team tua sorella, coglione che non sei altro".

Pioli ha confermato di non avercela con il tecnico del Manchester United, come ha riportato la 'Gazzetta dello Sport' riprendendo le dichiarazioni rilasciate dal tecnico all''Ansa'.

"Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. A Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con il suo assistente".

Per il tecnico del Milan, smaltita l'adrenalina e la rabbia dell'eliminazione, le scuse per quanto capitato. Ora per i rossoneri e il suo tecnico, tuffo nel campionato, unica competizione rimasta dopo l'addio a Coppa Italia ed Europa League.

Vista la distanza dal Milan, di ben nove lunghezze, per i rossoneri servirà una rimonta epica per provare a conquistare uno Scudetto che sulla carta vede l'Inter come assoluta favorita: già nel weekend contro la Fiorentina, i meneghini proveranno a portarsi a -6 e tenere tale distanza fino al turno pre-sosta, in virtù del rinvio del match tra il team Conte e il Sassuolo.

Nove lunghezze di distanza attuali, ma in realtà dieci: visto il doppio scontro diretto in favore dell'Inter, al Milan ne servirebbe uno in più in caso di arrivo a pari punti al termine della stagione.