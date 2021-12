Pioli sul Liverpool: "Ci serve una gara del genere per capire a che livello siamo"

Vigilia importante per il Milan, atteso dalla decisiva sfida con il Liverpool che può regalare ai rossoneri la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Una partita importante per la squadra di Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa. Il mister ha iniziato sottolineando proprio quanto questa gara assomigli ad una finale, come quella contro l'Atalanta dello scorso campionato che è valsa l'accesso alla Champions League.

"Sì, siamo vicini a quel livello. Ne abbiamo giocate tante di partite decisive e sono sicuro ne giocheremo altre, però è vero che è molto importante. L'abbiamo studiata nel minimo dettaglio, conosciamo i nostri avversari. L'abbiamo preparata bene".

Un match a cui i rossoneri arrivano dovendo fare i conti con l'ennesimo infortunio, questa volta capitato a Leao. Pioli però, come è nel suo stile, non fa drammi.

"Il Milan deve essere forte, domani sera. Affrontiamo una delle squadre migliori al mondo, una delle papabili alla vittoria della Champions, l'ha vinta e lotta ai vertici del campionato inglese. Davanti non ci sarà solo Zlatan, più saremo imprevedibili e sapremo muoverci tra le linee, più pericoli creeremo. Abbiamo imparato tanto dalla gara di andata, conosciamo il ritmo e l'intensità del Liverpool: sappiamo a che livello dobbiamo esprimerci per tenere il ritmo, penso che la squadra sia bene, avremo l'appoggio dei tifosi e credo che ci siano tutte le condizioni per poter giocare una grande partita".

Il problema degli infortuni non deve essere utilizzato come alibi, ma certamente è un tema su cui riflettere e ne è convinto per primo il mister.

"Ci stiamo lavorando, alla lunga può fare la differenza. Sicuramente il giocare tanto incide, ma questo vale per tutti: stiamo cercando di fare di tutto per cercare di preservare i giocatori, di tutelarli, rispetto all'anno scorso sto facendo qualche turnazione in più. Ora dobbiamo stringere i denti, fino al 22 dicembre dobbiamo raccogliere il massimo che possiamo, poi sono sicuro la situazione migliorerà".

Il primo confronto del girone, giocato ad Anfield e vinto dal Liverpool per 3-2, ha fornito indicazioni importanti a livello tattico e mentale.

"All'andata abbiamo subito molto la loro pressione, per poca personalità e poco movimento, soprattutto nella prima mezz'ora. Sarà un aspetto fondamentale: loro ci aggrediranno con grande intensità, ma ora abbiamo conoscenze tali da poter superare la loro prima pressione. Se saremo bravi a farlo, credo che si potranno aprire degli spazi in cui potremo mettere in evidenza le nostre qualità. Siamo convinti di due cose: che siamo una squadra forte e che loro sono fortissimi. Noi abbiamo voglia di misurarci con quelli più forti, sono queste le partite che a noi servono in questo momento. Noi vogliamo cercare di vincere e la vittoria deve passare attraverso una partita di sacrificio, di attenzione, di determinazione, di grande lucidità tattica e tecnica".

Una considerazione, infine, sugli eventuali benefici che potrebbe portare l'eliminazione dalla Champions League a livello di energie maggiori da concentrare sul campionato.



"L'Inter ha fatto un gran girone di ritorno e molti ne hanno dato la motivazione per l'assenza alle coppe. Non so, probabilmente le loro qualità gli avrebbero permesso di fare lo stesso. Noi pensiamo solo alla partita di domani, l'obiettivo del club è quello di tornare competitivi al massimo livello. Se torneremo in Europa League l'affronteremo nel migliore dei modi possibili, ma quello che conta è la partita di domani: vogliamo affrontare una squadra tra le migliori al mondo e capire dove siamo arrivati".