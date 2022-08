Pioli fiducioso per il Milan: "Ho rivisto gli stessi occhi dell'anno scorso"

Prima conferenza pre-campionato per il tecnico del Milan: "Sarà il campo a dire se saremo più o meno forti dell'anno scorso".

E' ormai alle porte la prima uscita in campionato del Milan, atteso a San Siro per sfidare l'Udinese sabato alle ore 18:30: un avversario che negli ultimi anni ha sempre dato filo da torcere ai campioni d'Italia in carica.

Conferenza stampa della vigilia per Stefano Pioli, impaziente di ammirare uno stadio che spingerà la sua squadra dal primo all'ultimo minuto.

"Avere San Siro pieno al 13 agosto è un grandissimo risultato, dobbiamo trarre energia da questo entusiasmo. La classifica si azzera, partiamo da zero come tutti, ma con la consapevolezza di ciò che sappiamo e del percorso che ci attende. Dobbiamo preparare ogni gara al meglio, curando tutti i particolari".

Le prime sensazioni lasciano ben sperare Pioli.

"Siamo forti, sarà il campo a dire se più o meno dello scorso anno. Nei miei giocatori ho rivisto gli stessi occhi e lo stesso spirito dell'anno scorso: questo mi fa essere positivo. Nessuno di noi ha raggiunto il massimo, è un Milan in crescita".

Tonali sarà l'unico giocatore indisponibile per la gara di domani.

"Sono tutti a disposizione tranne Sandro, ha questo affaticamento ma sta recuperando bene. Origi? Mi sembra un attaccante completo, sa darci profondità e sa dialogare con i compagni".

Proprio come lo scorso anno, i pronostici iniziali non vedono il Milan in primissima fila per lo Scudetto.

"Non ci siamo mai preoccupati di quello che dicevano sul nostro conto fuori da Milanello. Vogliamo essere competitivi, dobbiamo dimostrarlo a partire da domani".

I Mondiali tra novembre e dicembre obbligheranno le società ad un tour de force mai visto.

"Oggi ho fatto vedere ai ragazzi il calendario fino al 13 novembre: 23-24 partite. Ci vorrà uno sforzo incredibile, avremo bisogno di tutti: in questi tre mesi ci giocheremo molto tra campionato e Champions. Sarà difficile superare il punteggio dell'anno scorso, le squadre di metà classifica sono cresciute tanto".

Kalulu chiamato a confermarsi dopo una grande stagione vissuta da rivelazione della difesa.

"E' uno di quelli che è cresciuto di più, mi aspetto una conferma. Ha sempre lavorato con umiltà, è un ragazzo con la testa sulle spalle. Si è meritato tutto col duro lavoro e sa che deve continuare così".