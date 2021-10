Pioli aspetta l'ultimo momento: "Ibrahimovic convocato? Decideremo domani"

L'allenatore del Milan ha parlato alla vigilia della sfida contro il Verona: "Affrontiamo un avversario molto aggressivo, servirà qualità".

Reduce da tre vittorie consecutive in campionato, il Milan si appresta a tornare in campo per sfidare il Verona in uno dei tre anticipi dell’ottavo turno di Serie A.

I rossoneri affronteranno gli scaligeri sabato sera a San Siro e lo faranno sapendo che avranno la possibilità di mettere in cascina quei punti che potrebbero voler dire vetta momentanea della classifica.

Stefano Pioli ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia, parlando dell'eventualità di convocare Ibrahimovic, appena recuperato:

"Sta meglio e ha iniziato a lavorare sul campo, da ieri è in gruppo. Sarà importante l'allenamento di domani, poi decideremo se convocare Zlatan o meno. La sua condizione è in crescita".

Il Milan vuole continuare a sognare in grande, parola di Pioli:

"La squadra non ha dimenticato la grande prestazione di Bergamo. Abbiamo bene chiaro in testa quello che abbiamo fatto. Domani affrontiamo un altro avversario molto aggressivo, servirà grande qualità e tante energie fisiche".

Come confermato da Pioli, Giroud ha recuperato dal problema alla schiena e giocherà. Alla pari di Tatarusanu:

"Sarà titolare domani. E' un grande professionista, qui è apprezzato da tutti. Diaz l'ho visto bene durante la sosta, stamattina era indisposto, vediamo per domani".

A proposito di Tatarusanu, il Milan ha perso fino al 2022 il portiere titolare Maignan:

"Purtroppo sono cose incontrollabili. Ci dispiace tanto per lui, ma ieri lo abbiamo visto bene. Il suo ingresso in squadra è stato positivo, ma abbiamo massima fiducia in Tatarusanu".

Ma dove vuole arrivare il Milan? In alto, senza dubbio: