Milan ad un passo dall'eliminazione, Pioli: "Ultima chance per restare in Champions"

Speranze ridotte ad un misero lumicino per il Milan in Champions League: rossoneri con appena un punto all'attivo dopo quattro giornate del girone B, bisognosi di un vero e proprio miracolo sportivo per poter accedere agli ottavi di finale.

La quinta giornata vede il 'Diavolo' di scena in Spagna, al 'Wanda Metropolitano' di Madrid al cospetto dell'Atletico di Simeone: Stefano Pioli si è così espresso sull'impegno che attende la sua squadra, ad un passo dall'eliminazione.

"Stamattina abbiamo analizzato al video le caratteristiche dei nostri avversari, come al solito. Devo dare stimoli alla squadra e lo faccio nel modo più semplice: domani, forse, è l'ultima occasione per restare in Champions".

"La squadra è stata costruita per essere competitiva in tutte le competizioni. Per molti giocatori è la prima volta in Champions, abbiamo affrontato squadre forti ma la distanza da queste non è enorme. Sappiamo che ci è mancato qualcosa. Sotto l'aspetto dell'intensità, della qualità e della concentrazione dovremo giocare al 100%".

"Romagnoli sta bene, è pronto. Siamo gli stessi di Firenze più Daniel Maldini nelle convocazioni".

"Tomori proveremo a recuperarlo per domenica. Ha un fastidio all'otturatore, un muscolo che gestisce i movimenti dell'anca".

"A Firenze abbiamo perso per la poca precisione mostrata nelle due aree di rigore. Ci sono state meno attenzione e qualità. Non è una questione di approccio, purtroppo non abbiamo segnato ma il calcio è questo. Domani serà servirà qualità nelle due aree, altrimenti la sola prestazione sarà aria fritta".

"L'aspetto primario è la condizione dei giocatori, poi faccio le mie scelte. Senza Rebic ci manca un elemento importante in attacco, abbiamo Ibrahimovic, Giroud e Leão che dovrò gestire in queste partite".

"L'Atletico ha la grande qualità di saper restare in partita fino alla fine, il finale dell'andata ce lo ha solo ribadito. Credo che sia una delle migliori squadre europee a saper recuperare il risultato nel finale. Le antenne dovranno rimanere dritte fino al 95', le partite non finiscono mai".

"A prescindere da Griezmann, l'Atletico ha una rosa estremamente competitiva e chiunque scenderà in campo ci creerà dei problemi. All'andata in parità numerica ce la siamo giocata, vogliamo fare lo stesso domani".