Pioli chiude il caso Ibrahimovic: "Un vincente, è uscito non contento perchè stavamo perdendo"

Il tecnico del Milan ha parlato dell'imminente gara contro il Parma in conferenza: "Servirà tanta concentrazione, vogliamo punti per l'Europa".

Imbattuto anche a , il guarda sempre con maggiore fiducia ad una possibile qualificazione ai gironi di . Una dura lotta per raggiungere il quinto posto o il sesto, con gli azzurri dell'ex Gattuso già sicuri di un posto grazie al trionfo in Coppa , e e rossoneri decisi ad evitare i playoff. In più un che corre per provare a mettere i bastoni tra le ruote alle big.

Nel turno infrasettimanale di , il Milan se la vedrà a San Siro contro il . Un match fondamentale per la squadra di Pioli, consapevole di dover vincere quante più partite possibili per tornare in Europa League senza dover iniziare la stagione ancor prima del previsto a causa dei preliminari.

Passato il ciclo delle big, Pioli vuole la stessa attenzione:

Altre squadre

"Dobbiamo continuare a fare punti se vogliamo tornare in Europa. Domani affrontiamo una squadra difficile, serve essere ben preparati sotto tutti i punti vista".

I numeri dicono che in stagione il Milan ha avuto più difficoltà con le piccole rispetto alle grandi:

"Si gioca con la testa più che col fisico. Se giocassimo altre 100 volte la gara di Ferrara la vinceremmo 99 volte. Non siamo riusciti a segnare goal nonostante le tante occasioni avute, ma domani ci deve essere tanta concentrazione".

Ha fatto rumore nel match di Napoli la rabbia di Ibrahimovic dopo la sostituzione:

"L'infortunio gli ha tolto un po' di condizione. Deciderò domani mattina chi schierare dall'inizio. Zlatan è un vincente, è uscito non contento perchè stavamo perdendo. E' giusto così, lui è molto motivato".

Contestato Donnarumma, in seguito ai goal subiti contro il Napoli: