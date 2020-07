Pioli carica il Milan: "Dobbiamo credere nel quinto posto"

Si è complicata al corsa al quinto posto del , che deve sperare ora nei passi falsi della per centrare la qualificazione diretta ai gironi di . Stefano Pioli ha commentato la situazione del Diavolo alla vigilia del match contro la .

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rossonero vuole ancora una squadra fortemente motivata verso il traguardo:

"Dobbiamo credere ancora nel quinto posto, non dipende solo da noi ma i nostri risultati dipendono da noi. Siamo molto concentrati per domani, vedremo. Cosa cambia il quinto posto? La data del raduno non cambia, in caso di preliminari dovremo giocare subito e tanto con altre tre partite".