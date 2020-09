Pioli carica il Milan: "Dobbiamo raggiungere Inter e Juventus"

Reduce dalla vittoria nel terzo turno preliminare di contro i norvegesi del Bodo/Glimt, il torna a concentrarsi sul campionato e riprende il suo cammino da . I rossoneri, dopo essersi imposti nella match di debutto nel torneo contro il , affronteranno un avversario che, dopo il 4-1 patito contro il , è ancora alla ricerca dei suoi primi punti stagionali.

Stefano Pioli, nella conferenza stampa di presentazione del match, ha cominciato a parlare della formazione dell'assenza di Ibrahimovic, pur senza fornire certezze.

" Colombo giocherà ancora al posto di ibrahimovic? E' un ragazzo molto maturo, ben dentro al nostro lavoro e al nostro gruppo. Cerco di schierare la formazione migliore. In Europa League ha avuto il giusto approccio in campo. Se può giocare Rebic da prima punta? Lui è un attaccante, per gli equilibri che abbiamo trovato sta facendo più l'attaccante di sinistra, stringendo dentro. Credo possa fare benissimo anche la prima punta, è un giocatore forte che ci dà fisicità e quantita, può giocare entrambi ruoli senza togliere nulla alle sue potenzialità. Leao potrebbe essere convocato, ha bisogno di stare con noi".

Passando al centrocampo, Pioli parla del momento di forma strabiliante di Calhanoglu e dell'ambientamento di Tonali.

"Hakan ha fatto dei gesti di altissimo livello nell'ultima partita, soprattutto l'assist, è un colpo di altissimo grado. Tonali è arrivato da poco, i nostri meccanismi non sono uguali a quelli del . Credo che i nostri quattro centrocampisti centrali si possano sposare bene tra di loro. Poi abbiamo Kessié, che in caso di emergenza potrebbe giocare anche in difesa, è l'unico che può farlo ma spero non ce ne sia bisogno".