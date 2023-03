Pioli cambia volto al Milan: con il Napoli torna la difesa a 4, ballottaggio Krunic-Diaz

Per la partita di campionato con il Napoli Pioli prova un cambio di modulo: torna tra i titolari Calabria, a centrocampo ballottaggio Krunic-Diaz.

La partita di campionato del prossimo 2 aprile sarà il primo dei tre scontri tra Napoli e Milan in un mese determinante per due squadre che nel giro di un mese si giocheranno tanto delle loro stagioni.

Il Milan, reduce dalla sconfitta per 3-1 con l'Udinese, sta pensando a un cambio di modulo.

Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, in allenamento Stefano Pioli avrebbe provato un modulo con la difesa a 4, dopo mesi in cui i rossoneri avevano giocato a 3.

Complice anche l'infortunio di Kalulu, il Milan potrebbe scendere in campo al Maradona con un 4-3-3, con Kjaer in sostituzione del francese e con il capitano, Davide Calabria, di nuovo tra i titolari, Krunic, Bennacer e Tonali a centrocampo, e in avanti Leao, Giroud e uno tra Saelemaekers e Florenzi.

Insomma, un mezzo ritorno alle origini, per una squadra che cambiò modulo in un momento di difficoltà, ma che giocando a 4 vinse lo scudetto e fece vedere un gioco più spumeggiante.