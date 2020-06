Pioli analizza Juventus-Milan: "Grandissima partita, peccato"

Stefano Pioli rammaricato dopo lo 0-0 in casa della Juventus: "Ingenui, ma potevamo anche andare in vantaggio. Ora ripartiamo dal campionato".

La è in finale di Coppa , il è eliminato. Un obiettivo che per Stefano Pioli si infrange contro i bianconeri, sua storica bestia nera, nonostante una gara ben giocata in inferiorità numerica per l'espulsione immediata, o quasi, di Rebic.

Nel post partita della gara dell'Allianz Stadium, la prima del calcio italiano dopo l'emergenza COVID-19, il tecnico del Milan esprime le proprie opinioni ai microfoni della Rai.

"Nel doppio punteggio pesa il rigore dell'andata. Stasera abbiamo subìto la pressione iniziale della Juventus e siamo stati ingenui nel rimanere in inferiorità numerica. Poi però abbiamo giocato una grandissima partita: potevamo anche andare in vantaggio. Peccato".

Nonostante la delusione del mancato approdo a , Pioli si tiene stretta la prestazione del Milan sia all'andata che al ritorno.

"La differenza è stata sottile, non credo che nelle due partite abbiamo giocato peggio. Abbiamo preso goal in casa, dovevamo segnare stasera e purtroppo non ci siamo riusciti. Questa partita ci insegna che possiamo essere solidi e compatti. Ora dobbiamo ripartire".

Cosa servirà al Milan per centrare il ritorno in Europa attraverso la ? Risponde Pioli.