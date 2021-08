Pioli alla vigilia del Cagliari: "Dobbiamo migliorare il rendimento a San Siro"

Vigilia di debutto a San Siro per il Milan che domenica sera, in posticipo, affronterà il Cagliari dopo il bel successo sul campo della Sampdoria.

In conferenza stampa Stefano Pioli ha presentato la sfida contro i sardi:

La Serie A perde Cristiano Ronaldo che saluta la Juventus e ritorna al Manchester United:

In casa Milan tiene invece banco la situazione relativa al futuro di Franck Kessié il cui contratto scade tra meno di un anno:

"Siamo concentrati solo sul Cagliari. Per il rinnovo mancano ancora tanti giorni, le valutazioni si faranno più in là".

L'arrivo di Pietro Pellegri e l'abbraccio dei tifosi a Milanello:

"Pellegri si è presentato in buone condizioni ma non a sufficienza per essere convocato. La sosta gli servirà per tornare a regime. I tifosi? Li sentivamo vicini l'anno scorso nonostante fossero 'lontani'. E' stato emozionante rivederli a Genova e a Milanello. Sarà bellissimo rivederli domani allo stadio. Dobbiamo essere bravi a mantenere unità e compattezza per ripetere la stagione dell'anno scorso".