Pioggia di fischi su Osvaldo: "Non me ne importa un cazzo"

L'attaccante italo-argentino è sceso in campo nel match tra River Plate e Banfield, preso di mira dai tifosi di casa per il suo passato al Boca.

E' tornato in campo dopo quattro anni passati nel magico mondo della musica, la sua grande passione, Daniel Osvaldo. L'ex attaccante di , e , è sceso in campo con il suo Banfield al Monumental, contro il River Plate: i suoi grandi rivali.

Osvaldo, visto il suo passato e amore per il Boca Juniors, è stato accolto da una tempesta di fischi e diversi cori. L'attaccante italo-argentino ha provato a mettersi subito in mostra, sfiorando la rete con una grande giocata, ma ha dovuto subire una sconfitta per 1-0.

Al termine della gara, dopo aver evidenziato di essere contento per il ritorno e meno per il risultato, Osvaldo ha commentato brevemente ai microfoni di TNT SPorts a suo modo il k.o subito in casa del River Plate (in goal Matias Suarez al 17' della prima frazione).

I fischi subiti? Dormirà tranquillo in ogni caso:

"Non mi aspettavo questa accoglienza, ma non me ne importa un cazzo".

Dopo la prima gara in trasferta, ora Osvaldo proverà a risollevare il Banfield da una brutta posizione di classifica nella prossima gara casalinga, la prima davanti ai suoi nuovi tifosi biancoverdi: venerdì all'Estadio Florencio Solá arriva l'Aldosivi.