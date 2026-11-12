Pio Esposito batterà il record di Gigi Riva in Nazionale? E perché Cambiaghi non giocava? Cosa ha detto Italia-Francia

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Quando Sebastiano Esposito sbaglia il rigore, spedendo la palla fuori, lontano dalla porta, sono due gli effetti immediati: il primo è un senso di déjà vu. Di ansia opprimente. Riporta tutti a Zenica. È una sensazione vivida, concreta. Niente potrà mai spazzare via il ricordo negativo di quella sera: il tempo ci metterà una pezza, prima o poi. Migliorerà le cose, ma la delusione resta. E quando Sebastiano Esposito sbaglia il rigore questi pensieri riemergono, intensi, in Italia-Francia. Il fatto è che del calcio ci si può fidare: arriva, prima o dopo, un'occasione per redimersi. La palla spedita da Francesco Pio Esposito alle spalle di Mike Maignan, dal dischetto, è una di quelle.

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Non si può racchiudere in un semplice gesto simbolico la vittoria della Nazionale allenata da Roberto Mancini, ovviamente: è stata un misto di cose, la serata di San Siro. Proviamo ad analizzarle passo dopo passo: dalle premesse allo sviluppo. Proviamo, insomma, a capire cosa ha detto Italia-Francia, una delle serate che possono dire tanto del percorso Azzurro da qui in avanti.

LIMARE GLI ERRORI: DONNARUMMA TRA LUCI E OMBRE

"Quello è stato un errore. Purtroppo queste cose accadono: non dovrebbero accadere, ma accadono": Roberto Mancini avrebbe potuto non sottolinearlo, forse, ma ha un senso costruttivo il suo discorso. Il pasticcio di Gianluigi Donnarumma pesa: è lo specchio, in un certo senso, della Nazionale, delle sue potenzialità e dei suoi momenti meno positivi.

Anche perché poi le parate da copertina non sono mancate: quella di Adrien Rabiot (che sorride quando glielo fanno notare) prima del "regalo" a Michael Olise o quella su Rayan Cherki nella ripresa. Non importa: Donnarumma è il simbolo di un'Italia che può eccellere, con costanza, ma che ancora soffre delle sue disattenzioni. Gli ottimisti ci vedrebbero una buona possibilità.

PERCHÉ CAMBIAGHI NELL'ITALIA NON GIOCAVA?

Del gruppo che ha sfidato Irlanda del Nord e Bosnia, a marzo, Nicolò Cambiaghi faceva parte, non è che Roberto Mancini lo ha tirato fuori "a sorpresa" dal cilindro. Lo aveva convocato anche Gennaro Gatuso: c'era... ma non c'era. È rimasto in tribuna, non lo ha portato in panchina, l'allora CT. Eppure era lì. Poteva essere usato.

E anche in quel caso ci si chiedeva perché, non solo dopo la prestazione in Italia-Francia: una di quelle sere che confermano le qualità di un giocatore, sotto pressione, ma dominante contro un Malo Gusto che proprio non è riuscito a prendergli le misure.

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Se la Nazionale ha trovato il giocatore che le mancava, quell'elemento capace di seminare il panico sulla fascia, di sparigliare le carte, di guidare il caos a proprio favore sarà il tempo a dirlo: ma (anche) questo è Nicolò Cambiaghi.

PIO ESPOSITO BATTERÀ IL RECORD DI GIGI RIVA?

I numeri sono incredibili: 9 goal in 14 presenze. Francesco Pio Esposito a 21 anni ha segnato in Azzurro quasi un quarto delle reti totali siglate da Gigi Riva, miglior marcatore della storia della Nazionale.

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Ovviamente adesso si gioca molto di più rispetto a prima (il massimo di partite disputate da Riva in un anno solare con l'Italia è stato di 10, come nell'anno dei Mondiali del 1970, lo stesso di Pio Esposito se dovesse scendere in campo contro il Belgio, e senza Mondiali) e gli anni davanti all'attaccante dell'Inter sono tanti, ma bisogna anche saperli segnare, i goal.

Il guizzo sull'1-1 è da attaccante vero: con la punta, d'anticipo. Ormai è una continua smentita, il suo percorso: riesce sempre a fare le cose che di solito dicono che non sa fare. Le reti pesanti, i movimenti contro difensori esperti. Sta crescendo partita dopo partita, in Serie A e non solo.

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E si prende la copertina: se la prendono anche Federico Dimarco, spostato ad ala da Roberto Mancini, Sebastiano Esposito, che comunque ha sbagliato un rigore pesantissimo (dialogando in maniera accesa con Roberto Mancini), Antonio Vergara per l'impatto e gli uomini del centrocampo, ritornati a un certo ordine che era mancato. Lo stesso che gli Azzurri sperano di aver trovato davvero: il match contro il Belgio serve anche a questo. Poi, subito dopo, ai Quarti di Nations League, ma il percorso va oltre questa competizione.