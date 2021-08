Pinamonti lascia l'Inter: va in prestito all'Empoli, atteso stasera in Toscana

L'attaccante classe 1999, Andrea Pinamonti, lascia l'Inter in prestito: si trasferisce all'Empoli di Andreazzoli, domani visite e firma sul contratto.

Andrea Pinamonti è pronto per una nuova avventura in Serie A, ma non con la maglia dell'Inter. L'attaccante nato a Cles nel 1999 è a un passo dal trasferimento all'Empoli, alla corte di Aurelio Andreazzoli, con la formula del prestito secco.

La società di Corsi sta trattando da tempo l'arrivo in Toscana di Andrea Pinamonti e ora è pronta a concludere l'affare. Secondo Sky Sport, la chiusura della trattativa è imminente: il calciatore è atteso già stasera nella città toscana. Previste nella giornata di domani le visite mediche e la firma sul contratto.

Prodotto del settore giovanile dell'Inter, Pinamonti ha debuttato in Serie A con la maglia nerazzurra il 12 febbraio 201 proprio contro l'Empoli. Successivamente ha vestito le maglie di Frosinone - nella stagione 2018/2019 con 5 goal e 3 assist in 27 presenze - e Genoa due anni fa, totalizzando 5 reti in campionato e 2 in Coppa Italia. Nella passata stagione ha segnato contro la Sampdoria l'unico goal della stagione nelle otto apparizioni.

