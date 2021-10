Piero Hincapié: il nuovo gioiello dei difensori gioca nel Leverkusen

Il 19enne centrale ecuadoriano ha brillato in Copa America in estate. E il Leverkusen non si è fatto scappare l'occasione di prenderlo per 6 milioni.

Il 5-1 che il Bayern Monaco ha inferto al Bayer Leverkusen nel recente scontro al vertice della Bundesliga ha confermato quanto ampio sia il divario tra i campioni di Germania e tutti gli altri. Ma qualcuno ha ignorato il modo in cui i rossoneri si sono presentati all'appuntamento.

I gemelli Bender si sono ritirati, il leader difensivo Aleksandar Dragovic se n'è andato. Due vuoti non semplici da colmare per il ds Simon Rolfes. Senza contare che il Leverkusen ha dovuto anche fare i conti con l'infortunio subito dall'emergente Edmond Tapsoba.

Inoltre, un'altra delle nuove stelle della difesa non ha potuto giocare contro la squadra di Julian Nagelsmann. Piero Hincapié è stato infatti costretto a saltare la partita, essendo appena tornato in Germania dall'Ecuador, con cui aveva giocato nelle qualificazioni ai Mondiali. La sua presenza avrebbe potuto fare la differenza.

Il Leverkusen, infatti non ha perso una partita in questa stagione con Hincapié in campo, vincendo cinque delle sette gare. Un bel modo di giustificare i 6 milioni di euro sborsati ad agosto.

Qualcuno dirà che nemmeno lui avrebbe potuto tenere a bada Robert Lewandowski e compagni, ma Hincapié ha già dimostrato in carriera di avere le capacità per tenere testa ad alcuni dei migliori attaccanti del mondo.

Convocato in Copa America nonostante fosse a digiuno di presenze, Hincapié è stato inserito tra i titolari nella gara d'esordio contro la Colombia, giocando poi tutti i minuti di tutte le partite fino ai quarti di finale.

Di fronte a giocatori del calibro di Lionel Messi, Roberto Firmino e Vinicius Junior, il giovane centrale non ha fatto notare la propria mancanza di esperienza, dando vita ad alcune ottime prestazioni.

"Lo stavamo osservando da molto tempo - ha detto Rolfes dopo il trasferimento di Hincapié al Leverkusen - Le sue prestazione contro giocatori di livello mondiale nel principale torneo continentale del Sudamerica ha confermato la nostra valutazione: Piero ha un futuro molto promettente"

I migliori talenti sono su NXGN:

Hincapié ha iniziato a giocare a calcio nel Norte America e nel Deportivo Azogues, due club locali, prima di a entrare a far parte a 14 anni del settore giovanile dell'Independiente del Valle, il migliore dell'Ecuador.

Hincapié si è distinto come un difensore centrale moderno, abile con la palla tra i piedi. Una caratteristica confermata in Copa America, dove durante la fase a gironi ha giocato il maggior numero di palloni di qualsiasi altro difensore (89), dimostrando sempre la massima calma una volta entrato in possesso di palla. Alto un metro e 84, è dotato di un'eccellente forza nei duelli, anche se deve migliorare su quelli aerei.

Hincapié ha fatto il suo debutto tra i professionisti con l'Independiente nell'agosto 2019, dopo aver guidato l'Ecuador, da capitano, al quarto posto nel Campionato Sudamericano Under 17.

Da quel momento avrebbe fatto solo altre due apparizioni per il suo club d'infanzia, però, prima di essere acquistato dagli argentini del Club Atletico Talleres, nell'estate del 2020.

"È il miglior difensore tra i giovani dell'America Latina", ha ammesso il presidente del Talleres Andres Fassi all'arrivo di Hincapié e, visti i presupposti, l’interessamento delle Big del calcio europeo, avvenuto all’incirca un anno dopo, non è stato una sorpresa.

Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Milan e Atletico Madrid si sono mosse per Hincapié prima che il Leverkusen siglasse l'accordo, facendogli firmare un contratto quinquennale.

Oltre a stupire per il suo talento in fase difensiva, Hincapié ha già dimostrato di poter essere una minaccia anche in quella offensiva, dopo aver segnato il suo primo gol da professionista contro il Celtic in Europa League all'inizio di ottobre.

L'articolo prosegue qui sotto

Look away, Celtic supporters! 😩



An uncharacteristic mistake from David Turnbull and the hosts are punished by Piero Hincapié.#UEL pic.twitter.com/iGA6zngrOD — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 30, 2021 First start, first goal for 19-year-old Piero Hincapie 🇪🇨 pic.twitter.com/XTafbLarsF — DAZN Canada (@DAZN_CA) September 30, 2021

"Già nelle sue ultime due o tre apparizioni abbiamo notato che è totalmente resistente allo stress legato all’atmosfera e al contesto", ha detto entusiasta l'allenatore Gerardo Seoane, dopo la partita disputata al Celtic Park.

"Ha mantenuto la calma, ha giocato molto bene e ha vinto molti duelli. Il goal è stata la ciliegina sulla torta, visto che ovviamente non rientra tra i suoi compiti principali in campo".

Per Hincapié, tuttavia, il Leverkusen ha il potenziale giusto per diventare un trampolino di lancio e farlo diventare un nome noto, in futuro.

"Mi piacerebbe giocare in Spagna", ha detto a Futbolemico in un'intervista rilasciata mentre giocava ancora in Sudamerica. "Fino a quel momento dovrò giocare in club più piccoli per iniziare la mia scalata verso l’alto”.

Il Leverkusen, si presume, è uno di quei club più piccoli di cui parlava, certamente meno popolari di un club come il Real Madrid, il Barcellona o anche il Bayern.

Ma se Hincapié riuscirà a mantenere costante il livello delle prestazioni che ha messo in mostra durante le prime settimane con il club tedesco, riuscirà a sfidare i giganti europei con più consapevolezza.

Per aggiornamenti costanti sui migliori giovani del panorama calcistico internazionale, segui NXGN su Instagram e TikTok.