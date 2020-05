Pienaar ricorda Ibrahimovic: "Mi prendeva a calci nella notte, senza motivo"

Steven Pienaar racconta l'avventura all'Ajax insieme a Zlatan Ibrahimovic: "Un giorno scoppiò un incendio, mi ordinò di prendere la sua valigia".

Ai tempi dell' un giovanissimo Zlatan Ibrahimovic mostrava tutta la sua personalità ed esuberanza all'interno dello spogliatoio: la conferma arriva dall'ex compagno di squadra Steven Pienaar, spesso compagno di stanza del fuoriclasse svedese.

Intervistato dall'' ' l'ex centrocampista ricorda quelle notti passate in compagnia di Ibra, tra calci e partite alla playstation:

"Di solito dividevo la stanza con lui e Van Der Vaart. Zlatan e io avevamo letti vicini e non c'era molto spazio. A volte, senza motivo, iniziava a prendermi a calci. Non ho idea del perchè, ma era un bravo ragazzo. Giocavamo spesso alla Playstation. Bei tempi".

Pienaar racconta poi quella notte in cui scoppiò un incendio in hotel e Zlatan lo obbligò a prendere la sua valigia:

"All'una di notte il medico ci svegliò avvisando che il bus stava prendendo fuoco ed era proprio sotto la nostra finestra. Dovevamo prendere i nostri bagagli e lasciare la stanza. Ho preso la mia borsa, ma Zlatan disse: "Non andartene, devi prendere anche la mia valigia. Poi tornammo a dormire, ma lo feci con un occhio aperto".

Ben 48 reti in 110 presenze con la maglia dell'Ajax per Ibrahimovic, che nell'estate del 2004 fu poi acquistato dalla , dando il via a una strepitosa carriera nei più grandi palcoscenici europei.