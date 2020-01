Piedi X Terra - Scoprendo Esposito, uno che è forte come un bambino

Il dietro le quinte dell'intervista di Esposito a DAZN: scopriamo il vero Esposito, quello che si commuove e quasi piange. Ma che già si sente grande.

Seba si presenta puntualissimo. Me l’aveva detto, l’ufficio stampa. “Vedrai, è uno impeccabile”. Mezzogiorno e zerozero. E lui è qui. Veste preciso. Anche le scarpe sono quelle dello sponsor tecnico. “Bella tuta” gli dico. “Grazie”, solo grazie.

Guarda 'Piedi X Terra: Sebastiano Esposito' su DAZN

Siamo nella stanza di Piero Ausilio, al primo piano della struttura di Appiano Gentile. Scese le scale, puoi trovare Ranocchia che chiacchiera con Padelli. Più in là, i ragazzi della Media House stanno preparando uno shooting con il green screen. Quissù, intanto, tra le foto dei campioni, noi abbiamo spostato più in là il divano e le poltrone per poterci sedere per terra. Cerchiamo la confidenza nel pavimento.

Non ha un filo di barba né tracce di rasatura, Sebastiano. D’altronde è nato nel 2002 e, ora che ci penso, è la prima volta che intervisto uno nato in un anno di cui ho ricordi. Di lui mi aveva incuriosito un tatuaggio, studiandolo, nei giorni passati. La scritta “Segui il tuo sogno seppur ti tormenta”, sull’avambraccio destro.

“Lo sai di chi è questa frase?”, gli chiedo. “D’Annunzio”, mi risponde. “Bravo”, Grazie”. Si, anche perché D’Annunzio si fa in quinta e lui, teoricamente, è ancora in quarta. Una buona metafora, per un bruciatappe. Uno che è il piu giovane marcatore della storia dell’ a San Siro, uno stadio che lo chiama.

“Dimmi la verità: li hai sentiti, prima del rigore, che gridavano il tuo nome?” Sorride. “Si”.

Non ha accento campano. La cosa non mi stupisce, perché vive in Lombardia da quando ha 8 anni. Di campano però una cosa ce l’ha: l’attaccamento, smisurato, alla famiglia. Inizia a parlarmene lui, da subito, alla prima domanda. Gli mostro il suo primo post su Instagram e gli faccio notare di averlo pubblicato a 12 anni, ma lui vira sul fatto che il goal che sta festeggiando in quella foto lì, l’ha dedicato alla madre.

Più tardi, quando gli faccio sentire un audio di suo fratello Salvatore, si commuove, e quasi piange. Basterebbe poco, per farlo crollare. O almeno questa è la sensazione che mi dà. Ma non interferisco. Niente Barbaradursismi. Taccio. E lascio che a lui traballino un po’ gli occhi.

Per quanto è forte e precoce, è anche dolce, impacciato e tenero. Ma, allo stesso modo, per quanto è dolce, impacciato e tenero è anche furbo, sgamato, determinato. Consapevole. “Sapevo che non ero un bambino come gli altri”, “La pressione di San Siro è bella, ma devi abituarti in fretta”, “Mi sento almeno tre anni in più di quelli che ho”.

Voglioso.“Quel rigore lo volevi proprio calciare, vero?” “Si”.