Picerno-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

L'AZ Picerno sfida la capolista Reggina nel 30° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'AZ Picerno di Domenico Giacomarro ospita la capolista Reggina di Domenico Toscano nella 30ª giornata del Girone C di Serie C. La partita sarà giocata a porte chiuse in ottemperanza delle disposizioni del Governo per contrastare l'emergenza Coronavirus.

I lucani sono sedicesimi in classifica con 32 punti, frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, i calabresi guidano la graduatoria con 66 punti e un cammino di 20 successi, 6 pareggi e 3 sconfitte.

L'unico precedente in gare ufficiali fra le due formazioni è stato il match del girone di andata, conclusosi con un ampio successo degli amaranto al Granillo per 4-1.

L'AZ Picerno è reduce da 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, la Reggina ha collezionato un pareggio, 2 vittorie di fila e una sconfitta contro il Monopoli nelle ultime 4 gare disputate.

Emanuele Santaniello è il bomber dei lucani con 11 reti, mentre Simone Corazza, autore di 14 goal, è il bomber dei calabresi in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Picerno-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PICERNO-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Picerno-Reggina

Picerno-Reggina Data: 8 marzo 2020

8 marzo 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO PICERNO-REGGINA

Picerno-Reggina si disputerà il pomeriggio di domenica 8 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Viviani di Potenza e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Daniele De Santis della sezione di , è in programma per le ore 15.00. Sarà il 2° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

La sfida del Girone C di Serie C, Reggina-Monopoli, sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato. In virtù dell'accordo con la Lega Pro, vista l'emergenza Coronavirus, la gara, come tutte le altre fino al 3 aprile, sarà visibile in chiaro gratuitamente da tutti i tifosi e gli appassionati: basterà completare la registrazione sulla piattaforma.

Gli utenti registrati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Pietro Scognamiglio.

Gli utenti registrati ad Eleven Sports potranno seguire l'attesa sfida Reggina-Monopoli in diretta streaming in chiaro anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Giacomarro dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Davanti al portiere Pane, nella difesa a tre accanto a Lorenzini e Zaffagnini dovrebbe trovar spazio l'ex Ferrani. In mediana Romizi sarà il playmaker, con il croato Vrdoljak e Kosovan Mezzali. Le due fasce saranno presidiate da Vanacore a destra e da Guerra a sinistra. In attacco coppia formata da Santaniello ed Emanuele Santaniello.

Assenza pesante per Toscano, che sarà privo a centrocampo di capitan De Rose per squalifica. Corazza e Bertoncini accusano problemi fisici e potrebbero andare in tribuna. Il tandem d'attacco dunque potrebbe vedere l'honduregno Rivas accanto a Denis, con Bellomo a supporto sulla trequarti. Garufo e Rubin potrebbero presidiare le due fasce, mentre Sounas sostituirà il capitano De Rose e affiancherà Bianchi. La linea a tre di difesa davanti a Guarna dovrebbe essere composta da Loiacono, Gasparetto e Marco Rossi.

PICERNO (3-5-2): Pane; Lorenzini, Ferrani, Zaffagnini; Vanacore, Vrdoljak, Romizi, Kosovan, Guerra; Santaniello, E. Esposito.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna: Loiacono, Gasparetto, M. Rossi; Garufo, Sounas, N. Bianchi, Rubin; Bellomo; Rivas, Denis.