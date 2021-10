Picerno-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Picerno e Foggia si sfidano nel dodicesimo turno del campionato di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Entrambe reduci dai pareggi ottenuti nelle loro ultime uscite nel Girone C di Serie C, Picerno e Foggia si affrontano nella dodicesima giornata di campionato in una sfida che mette in palio punti potenzialmente pesanti.

Sia la compagine lucana che quella pugliese hanno infatti avuto buone partenze nel torneo ed avranno la possibilità di consolidarsi nelle zone medio-alte di classifica.

Sono sin qui 15 i punti messi in cascina dalla Leonessa, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Gli uomini di Palo hanno inanellato una buona striscia positiva scandita da due successi consecutivi (quelli con Juve Stabia e Monterosi) ed il recente 1-1 esterno con il Campobasso.

Meglio hanno fatto i Satanelli che di punti ne hanno totalizzati 17, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Gli uomini di Zeman sono reduci da tre derby consecutivi: quello vinto con il Monopoli e quelli pareggiati contro Bari (in trasferta) e Taranto (in casa).

Quello che andrà in scena sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre.

La sfida valida per il dodicesimo turno del Girone C del campionato di Serie C che vedrà opposte Picerno e Foggia, si disputerà sabato 30 ottobre 2021 allo stadio ‘Donato Curcio’, ovvero l’impianto che ospita le partite del Picerno. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 17,30.

Picerno-Foggia sarà trasmessa da Eleven Sports. La gara sarà quindi visibile, previo abbonamento alla piattaforma, su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app.

Essendo trasmessa da Eleven Sport, Picerno-Foggia sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’apposita app, o ancora su notebook e pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Palo dovrebbe schierare il Picerno con un 4-2-3-1 nel quale, davanti ad Albertazzi, De Franco ed Allegretto andrebbero a comporre la coppia centrale di difesa. De Ciancio e Pitarresi agiranno in mediana, mentre in attacco, a supporto dell’unica punta Gerardi, potrebbe esserci un trio composto da De Marco, Reginaldo e Vivacqua.

Consueto 4-3-3 per Zdenek Zeman che affiderà le chiavi del centrocampo a Petermann, con Rocca e Gallo interni di destra e sinistra. Garattoni e Nicoletti dovrebbero presidiare gli esterni, mentre Ferrante sarà il perno centrale di un tridente completato da Merola e Curcio.

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi; De Marco, Reginaldo, Vivacqua; Gerardi.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.