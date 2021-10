Picerno-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Settima giornata in Serie C, il Picerno ospita il Catania: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Insolita sfida di medio-classifica nel Girone C di Serie C: il Picerno ospita il Catania per la settima giornata, in un match che si giocherà di lunedì, a pranzo. Orario e giorno che rappresentano una vera e propria incognita per le due squadre.

La formazione di Antonio Palo è reduce dalla sconfitta esterna contro il Monopoli per 2-0: nelle precedenti due sfide di campionato, però, due vittorie contro Messina e Turris, ma più in generale pochi goal siglati (tre solamente) e solidità prima di tutto.

I rossazzurri di Francesco Baldini, invece, nell'ultimo turno ha perso rovinosamente al Massimino contro la Turris per 3-4, tra mille polemiche legate all'espulsione rimediata da Russini prima dell'intervallo e culminate con la conferenza post-gara della dirigenza etnea. Catania attualmente a quattro punti in classifica, ma virtualmente ultima a due per l'incombente penalizzazione.

Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono a due stagioni fa, quella 2019/20, quando gli etnei si sono imposti sia all'andata per 1-0, al Massimino, che al ritorno per 1-2, al neutro di Potenza (in questo caso grazie alla doppietta di Alessio Curcio).

Picerno-Catania si giocherà lunedì 4 ottobre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 15:00. La gara verrà disputata al "Donato Curcio" di Picerno, come annunciato dalla società: dopo tante gare disputate al "Viviani" di Potenza, quindi, il Picerno torna a casa.

Non è prevista diretta televisiva per la partita Picerno-Catania: la gara sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

La gara tra Picerno e Catania verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Il Picerno dovrebbe continuare con il 4-2-3-1, ma con qualche defezione: in porta andrà Albertazzi, mentre in difesa mancherà Garcia, espulso contro il Monopoli. Spazio ad Allegretti al centro in coppia con Ferrani, mentre i laterali saranno Setola e Guerra. in mediana andranno regolarmente Dettori e Pitarresi, mentre sulla trequarti Terranova, Vivacqua e D'Angelo supporteranno l'ex della sfida, Reginaldo.

Nel Catania assenze e squalifiche: in porta confermato Sala, mentre Baldini tornerà alla difesa a quattro con Calapai, Ercolani, Monteagudo e Zanchi, con Claiton pronto a prende il posto di uno dei due centrali e Pinto ancora in panchina. Presumilmente potrebbe essere 4-2-3-1, ma in avanti mancano gli interpreti: riflettendo sul 4-3-3, in mediana dovrebbero andare Greco, Maldonado e Provenzano, con il primo che può giocare come trequartista. Nel tridente tornerà Piccolo dalla squalifica, mentre Russini sconterà il turno rimediato al Massimino: dall'altro lato giocherà Russotto, con Moro al centro.

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Setola, Allegretti, Ferrani, Guerra; Dettori, Pitarresi; Terranova, Vivacqua, D'Angelo; Reginaldo. All. Palo

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Claiton, Zanchi; Greco, Maldonado, Provenzano; Piccolo, Moro, Russotto. All. Baldini