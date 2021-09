Picerno-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Picerno ospita il Bari nella 3ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PICERNO-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Picerno di Antonio Palo sfida il Bari di Gaetano Auteri nella 3ª giornata del Girone C di Serie C. I lucani sono tredicesimi in classifica con 2 punti conquistati nelle prime due giornate, mentre i pugliesi sono nel gruppo delle seconde con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio.

Le due formazioni si sono affrontate 3 volte in gare ufficiali nella loro storia, con un bilancio favorevole ai Galletti con 2 vittorie e un pareggio. Quest'ultimo risale alla Poule Scudetto della Serie D 2018/19, mentre i due successi biancorossi sono relativi al campionato di Serie C 2019/20.

Il Picerno ha mantenuto la propria porta imbattuta nelle prime due partite, concluse entrambe con il punteggio di 0-0, mentre il Bari è reduce da un rotondo 4-0 casalingo ai danni del Monterosi. In questa pagina tutte le informazioni su Picerno-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PICERNO-BARI

Picerno-Bari si giocherà la sera di domenica 12 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Comunale Alfredo Viviani di Potenza. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Sajmir Kumara della sezione di Verona, è in programma alle ore 20.30.

La partita Picerno-Bari sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre). La gara sarà inoltre trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata, anche sulle moderne smart tv.

Mediante Eleven Sports e Sky Go sarà possibile vedere Picerno-Bari in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive applicazioni, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforme.

La gara di Serie C sarà inoltre disponibile alla visione su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, per tutti gli utenti che avranno acquistato il pass Sport.

Palo potrebbe puntare sul 4-2-3-1. Davanti al portiere Albertazzi, Vanacore e Setola si candidano come terzini, mentre la coppia centrale difensiva vedrà Ferrani in coppia con De Franco. In mediana tandem formato da Pitarresi e Viviani. Davanti il brasiliano Reginaldo agirà da unica punta, con Esposito, Vivacqua e D'Angelo sulla trequarti.

Auteri dovrebbe schierare i Galletti con il 4-3-1-2. Ballottaggi in attacco, dove Paponi e Simeri contendono una maglia da titolare a Cheddira, favorito su di loro per far coppia con Antenucci. Sulla trequarti, a sostegno delle punte, è possibile la conferma dell'italo-argentino Rubén Botta. In mediana sarà ancora Bianco ad agire da regista, affiancato dalle due mezzali Maita e D'Errico. In difesa coppia centrale composta da Terranova e Di Cesare, con ballottaggio a destra fra Belli e Pucino e a sinistra fra Mazzotta e Ricci. La porta, infine, sarà difesa da Frattali.

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Vanacore, Ferrani, De Franco, Setola; Pitarresi, Viviani; E. Esposito, Vivacqua, D'Angelo; Reginaldo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Bianco, D'Errico; Botta; Antenucci, Cheddira.