Picerno-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Picerno ospita il Bari nell'anticipo del 7° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'AZ Picerno di Domenico Giacomarro sfida il Bari di Vincenzo Vivarini, subentrato all'esonerato Giovanni Cornacchini, nell'anticipo serale del sabato della 7ª giornata del Girone C di Serie C. I lucani sono tredicesimi con 8 punti e un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, stessi punti e stesso identico andamento anche per i pugliesi, dodicesimi in virtù della differenza reti.

Per il nuovo allenatore dei biancorossi si tratta della seconda gara in panchina con la sua nuova squadra, dopo il pareggio per 1-1 all'esordio nel derby contro il Monopoli. I padroni di casa arrivano al confronto dopo una sconfitta per 3-1 contro la Vibonese in trasferta nella 6ª giornata.

L'attaccante Emanuele Santaniello con 3 goal è il miglior marcatore dei lucani, mentre Antenucci è il giocatore più prolifico del Bari con 4 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Picerno-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

L'anticipo Picerno-Bari si giocherà la sera di sabato 29 settembre 2019 alle ore 20.45 nella cornice dello Stadio Alfredo Viviani di Potenza, che ospita le gare interne della società lucana in questa stagione.

L'anticipo Picerno-Bari sarà trasmesso in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è assicurata i diritti televisivi dell'intero campionato di Serie C. Gli abbonati potranno seguire il match anche in tv: sarà sufficiente disporre di un moderno modello smart compatibile con la app oppure collegare al proprio televisore dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca della partita sarà affidata a Pietro Scognamiglio.

Gli utenti di Eleven Sports potranno seguire l'anticipo Picerno-Bari anche sul proprio personal computer, collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, e su tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per dispositivi iOS e Android, avviandola e successivamente selezionando l'evento.

Quattro indisponibili per Giacomarro, tutti per infortunio: non saranno a disposizione il terzino sinistro Vanacore, i centrocampista Calamai e Alessio Donnarumma e l'ala destra Montagno. Il modulo sarà il 3-5-2, con tandem offensivo composto da Santaniello e Calabrese. A centrocampo Fiumara e Guerra dovrebbe presiedere le due fasce, con Pitarresi in regia e Kosovan e Vrdoljak mezzali. Fra i pali ci sarà Pane, davanti a lui una linea difensiva a tre composta da Lorenzini, Bertolo e Fontana.

Vivarini dovrebbe puntare invece sul 3-4-3 e avrà anche lui diversi indisponibili per problemi fisici. Oltre ai lungodegenti Folorunsho e Schiavone, ancora alle prese con i rispettivi recuperi personalizzati, salterà la gara anche il portiere titolare Frattali. Fra i pali agirà dunque il dodicesimo Marfella, davanti a lui una difesa a tre composta da Sabbione, capitan Di Cesare e Perrotta. Sulla mediana Berra e Costa saranno gli esterni, mentre gli interni potrebbero essere Bianco e Hamlili, con Awua e Scavone che in quest'ipotesi partirebbero dalla panchina. Davanti D'Ursi e Terrani dovrebbero agire ai lati di Antenucci nel tridente.

AZ PICERNO (3-5-2): Pane; Lorenzini, Bertolo, Fontana; Fiumara, Kosovan, Pitarresi, Vrdoljak, Guerra; Calabrese, Santaniello.

BARI (3-4-3): Marfella; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Hamlili, Bianco, Costa; D'Ursi, Antenucci, Terrani.