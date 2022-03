PICERNO-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Picerno-Avellino

• Data: 27 marzo 2022

• Orario: 14:30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Sfida interessante tra Picerno e Avellino, un match che può dire molto sulle ambizioni di entrambe. I lucani sono in lotta per un piazzamento per i playoff, mentre gli irpini cercano punti per consolidare la posizione di vertice.

Picerno con 43 punti frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte con 31 reti fatte e 35 subite. In casa i punti sono 23 con 7 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte con 16 reti realizzate e 12 subite.

Avellino, invece, con 27 punti lontano dal Partenio con 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte con due vittorie consecutive.

All'andata è finita 1-1 tra Avellino e Picerno, mentre l'anno scorso successo per 3-2 degli irpini in casa dei lucani.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Picerno-Avellino: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

L'articolo prosegue qui sotto

ORARIO PICERNO-AVELLINO

Il match tra Picerno e Avellino, in programma domenica 27 marzo 2022, sarà disputata allo stadio "Donato Curcio" di Picerno. Calcio d'inizio fissato alle 14:30.

DOVE VEDERE PICERNO-AVELLINO IN TV

Sarà possibile seguire Picerno-Avellino in diretta TV su Eleven Sports: per farlo bisognerà scaricare l'app sulle moderne Smart TV e, dopo aver attivato l'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.

PICERNO-AVELLINO IN DIRETTA STREAMING

Picerno-Avellino potrà essere seguita anche in diretta streaming sempre su Eleven Sports: una volta registrati e aver attivato l'abbonamento sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma e selezionare l'evento.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO-AVELLINO

PICERNO (4-3-3): Albertazzi; Allegretto, Ferrani, Garcia, Setola; Dettori, Pitarresi, Viviani; De Cristofaro, Reginaldo, Vivacqua.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Dossena; Rizzo, De Francesco, Aloi, Kragl, Mignanelli; Kanoute, Murano.